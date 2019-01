Lužany – Silvestrovské ráno nebylo počasí nijak lákavé, po sněhu ani památky, trávník rozměklý jak po dešti, teplota těsně nad nulou. Šachistům to však nevadilo.

MARTIN DUCZYNSKI (na snímku vlevo) dlouho vedl, ale nakonec se z prvenství radoval Jaroslav Fiala. | Foto: DENÍK/Josef Petráček

Na 34. ročník tradičního turnaje se předběžně přihlásilo přes sedmdesát hráčů, takže se očekávala velká účast. Přijeli staří známí v čele s obhájcem desetinásobného vítězství Jaroslavem Fialou z Jičína, ale i hráči, kteří v Lužanech byli poprvé. Do Lužan už se dávno nejezdí jen z blízkého okolí, a tak zastoupen byl i Středočeský a Liberecký kraj. Je to nejen soupeření za šachovnicí, ale i vzájemné setkání kamarádů.



Ti, co přijeli, se dostavili včas a už před devátou hodinou bylo vše připravené k zahájení prvního kola. Deset přihlášených nedorazilo, i tak k šachovnicím usedlo 96 hráčů. Patnáct má ELO přes 2000 a o kvalitě turnaje svědčí i průměrné ELO prvních 30, které bylo 2018 a ještě sedmdesátý hráč startovního pole měl ELO 1611. Čelo startovního pole je tedy velmi vyrovnané. Jičínští i Hořičtí přijeli se silnými sestavami, jsou tu ale i další hráči, kteří by na vítězném místě rádi vyměnili Fialu. Nestalo se!



Osmé kolo přineslo zaváhání Duczynského, kterému půlku bodu sebral Nálevka z Lázní Bělohrad. Macháň i Fiala pokračovali ve vítězném tažení a zajistili si tak výhodnou pozici před posledním kolem. Rozhodnuto ale ještě nebylo.



Poslední kolo Fiala už nenechal nikoho na pochybách, kdo to v Lužanech vyhraje, porazil Vltavského a po remíze Duczynského s Macháněm se s 8 body stal vítězem. Už loni někdo prohlásil, že do Lužan se jezdí bojovat o druhé místo, protože to první bere Jaroslav Fiala z Jičína. Opět, už po jedenácté, se to potvrdilo.



Hrálo se nejen o celkové vítězství, ale v každé partii i o vítězného slona. Každý hráč vyhrál nejméně jednoho slona a ty pak bylo možné vyměnit vedle v občerstvení k doplnění kalorií i tekutin. Celkem se odehrálo 432 partií a rozdalo 342 slonů za vítězné partie. Pořadí na deseti prvních místech jsme přinesli včera, ve čtvrtek se k turnaji ještě vrátíme.⋌ (lm)