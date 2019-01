Lužany – Rekordní počet přihlášených hlásí italská Maggiora při závěrečném závodě mistrovství Evropy v autokrosu.

Václav Fejfar (zcela vlevo) na ME ve Francii. | Foto: Míša Havlová

V divizi 3A se přihlásilo 55, v divizi 3 43 a v junior buggy 9 (i za účasti Ivany Kuželové). Svůj závod jede i kategorie kartkros, kde je na startovní listině šestadvacet účastníků.

Útok na medaili

Nás však nejvíce zajímá divize TAX cestovních vozů, kde mají dva čeští zástupci šanci na evropský titul – hradecký Ladislav Brožek a lužanský Václav Fejfar. Právě Vašek Fejfar bude chtít uspět mezi čtyřiadvacítkou přihlášených.



“Netajím se tím, že chci vyhrát. Pokud se mi to podaří, budu spokojený. Další pořadí totiž může být velice zajímavé, neboť zde startuje dvanáct jezdců, kteří Evropu normálně nejedou a navíc to nejsou žádná „ořezávátka“ – Kuipers, Negri a další. Podřídili jsme útoku na evropské medaile celý mezičas od návratu z Francie do čtvrtečního večera, kdy jsme se vydali z Lužan směr Maggiora“, dodává Václav Fejfar.



Dodejme, že Fejfarovi může nahrát právě fakt, že na start se postaví řada dalších špičkových jezdců. Maggiora mu sedí, ale je si i vědom, že se už v tréninku a hlavně rozjížďkách musí vyhnout atakům soupeřů.



V sobotu se jedou od deseti hodin volné tréninky, na ně navážou od 12.30 tréninky měřené. V pět odpoledne pak začínají první jízdy. V neděli, tedy zítra, se již od devíti jedou druhé jízdy a po nich následuje slavnostní představení jezdců. Ve 13.45 začínají třetí jízdy a v šestnáct hodin pak poslední letošní evropské finále. Vzkaz do Itálie je jasný – „Vašku, nedej se!“⋌ Pavel Vydra