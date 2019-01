JIČÍN - Pro všechny fanoušky motocyklového sportu bude 19. srpen velkým svátkem.

Motocyklista Lukáš Pešek. | Foto: Roman Vlačiha

Na Masarykův okruh v Brně zavítá světová esa na závod Cardion AB Grand Prix České republiky, který je součástí seriálu MS silničních motocyklů. Pořadatelé očekávají rekordní diváckou účast a věří. že bude překonán loňský rekord, kdy okruh navštívilo téměř 160 000 diváků. Téměř o polovinu více prodaných lístků v předprodeji nasvědčuje o obrovském zájmu fanoušků. Velká účast je očekávána z Maďarska, kde se budou snažit podpořit vedoucího muže třídy do 125 ccm Gábora Talmacsiho. Pro příznivce z Jičínska bude zajímavé, jak si povedou naši jezdci. Hlavním želízkem v ohni je Lukáš Pešek, který by rád vystoupil na „bednu“. Ve třídě 125 jej doplní jeho 15letý bratr Karel Pešek, Michal Prášek a Karel Májek, který pojede na motocyklu FGR. Karel Abrahám se bude snažit na domácím okruhu potvrdit své dosavadní výsledky a připsat si další body do celkového pořadí na divokou kartu kde pojede i Jiří Mayer. Hlavním lákadlem bude třída Moto GP, kde bude pokračovat hon na mladíčka C. Tonera, jehož červená Ducati dráždí soupeře jak toreador býka.