Jičín – Pražská atletická hala ve Stromovce hostila minulý víkend veteránské mistrovství České republiky v atletice. Reprezentovat jičínskou atletiku odjeli do Stromovky tři atleti.

Jaroslava Vaněčková (vpravo). | Foto: DENÍK/Archiv

Nejvíce byla vidět Jaroslava Vaněčková, která v trojskoku obhájila mistrovský titul výkonem 11,18 m. Navíc byla na slavnostním zahájení oceněna a vyhlášena druhou nejlepší veteránskou atletkou roku 2014.



Josef Kužel obsadil krásné desáté místo v hodu 5 kg kladivem, když předvedl výkon 33,79 m, osmadvacáté místo pak vybojoval ve vrhu koulí, kterou dokázal poslat do vzdálenosti 8,37 m. Tyčkař Milan Trejbal kvůli zranění při rozcvičování nakonec do závodu nemohl nastoupit.



Trojskokanka Jaroslava Vaněčková příští týden odjíždí reprezentovat Českou republiku na halové mistrovství Evropy veteránů do polské Toruně. Přejeme hodně štěstí! (jne)