Základní část je minulostí, Jaroměř obsadila páté místo, jak ho hodnotíte? Na začátku sezony jsme si dali cíl play off a umístění do čtvrtého místa v tabulce, takže padesát na padesát.

Jak moc mrzí dvě prohry v závěru základní části, kvůli kterým vás předběhla Traverza?

Prohra vždy zamrzí a pokud bychom získali ze dvou posledních utkání alespoň tři body, bylo by z toho nakonec uspokojivé třetí místo a současně lepší výchozí pozice. Znamenalo by to, že bychom začínali doma.

Rozpis čtvrtfinále play off



1. zápas: Hradec Králové – Jaroměř, zítra 20.00, SH Třebeš

2. zápas: Hradec Králové – Jaroměř, neděle 19.30, SH Třebeš

3. zápas: Jaroměř – Hradec Králové, sobota 4. března 19.00, ASVA Jaroměř

4. zápas: Jaroměř – Hradec Králové, neděle 5. března 15.30, ASVA Jaroměře

5. zápas: Hradec Králové – Jaroměř, středa 8. března 19.30, SH Třebeš

Loni jste hráli první ligu. V čem spatřujete největší rozdíl mezi soutěžemi?

My jsme byli v první lize už před covidem v sezoně 2019/2020, takže jsme tam odehráli téměř dvě kompletní sezony. Pokud budu hodnotit národní ligu a první ligu, tak rozdíly spatřuji v taktické a technické připravenosti klubů a v časové náročnosti dlouhých dojezdů na utkání, protože první liga je opravdu celostátní soutěž. Roman Balcar.Zdroj: fb.com

Ve čtvrtfinále si vás vybral Hradec, s čím do série proti druhému celku půjdete?

S vědomím, že play off je jiná soutěž než dlouhodobá část sezony. Výsledky z průběhu ročníku už neplatí. Princip “všechno nebo nic” je pro hráče dostatečně motivující k poražení favorita.

V sezoně jste dokázali v Třebši vyhrát, jaký bude klíč k úspěchu v play off?

Klíčem k úspěchu je připravenost na vše a zejména zvládání předsoutěžních psychických stavů. Zažili jsme vloni play down a sezona byla po základní části ještě hodně dlouhá a nakonec frustrující. Kdo si tím projde, je připraven.

Lze očekávat, že derby přitáhne spoustu fanoušků, jak se na to těšíte?

Fanoušek je šestým hráčem na hřišti a naši příznivci to už v Třebši předvedli. Těším se, bez nich by ten prožitek byl poloviční. Důležité je, aby se hrál florbal, který se bude líbit.

Bude to boj o každý míček, říká před derby proti Jaroměři hradecký kouč Pokorný

Jak vypadají tréninky před vyřazovací částí. Je v kabině cítit, že je tu vrchol sezony?

Načetli jsme si soupeřovu hru a ladíme detaily strategie pro první zápas. Mladé pušky jsou v napětí a očekávání. Téměř všichni současní hráči kádru si vloni prošli sestupem, takže mentální odolnost je. Jsme nakonec rádi za hradeckou volbu a těšíme se.

Jaké jsou cíle jaroměřského Sokolu pro play off?

Budu skromný a řeknu, ze jen ty nejvyšší. Být šampiónem je super a je za tím hodně práce. Důležité je, abychom to nakonec všichni přežili ve zdraví, protože je to jenom sport a také zábava.

Tip na výsledek série proti Hradci?

Jaroměř zvítězí v sérii 3:2.

Tabulka po základní části

1. Plzeň 22 14 5 0 3 169:117 52

2. Hradec Králové 22 16 1 0 5 174:98 50

3. Čelákovice 22 13 1 1 7 137:112 42

4. Traverza 22 10 3 3 6 122:121 39

5. Jaroměř 22 10 3 3 6 128:113 39

6. Panthers Praha 22 12 1 1 8 142:123 39

7. Náchod 22 9 3 5 5 115:94 38

8. Benešov 22 8 1 0 13 119:155 26

9. Králův Dvůr 22 7 1 1 13 124:147 24

10. Prague Tigers 22 6 0 3 13 114:152 21

11. Turnov 22 4 0 3 15 99:140 15

12. Rudná 22 2 2 1 17 101:172 11