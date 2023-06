/ROZHOVOR/ Po čtyřech odjetých závodech prestižního seriálu mistrovství Evropy autokrosařů vévodí východočeský pilot Jakub Novotný (18) kategorii Buggy 1600. O víkendu na rodáka z Jičína čeká velká výzva. Pokusí se vyhrát domácí podnik v Nové Pace, který se ve Štikovské rokli jezdí tradičně na začátku letních prázdnin.

Jakub Novotný se o víkendu pokusí vyhrát na domácí trati v Nové Pace závod mistrovství Evropy v kategorii Buggy 1600. | Foto: Roman Vlačiha

Ještě předtím než bude bojovat o některý z vavřínů, čekají na něj však (ne)všední povinnosti. Dnes si jako většina školáku dojde pro vysvědčení, pak už svoje myšlenky ubere na závodní trať. Tam ho v sobotu a v neděli poženou skvělí fandové za prvenstvím. „Ten hukot jinde nezažijete, když se vám podaří vyhrát, je to šílené a speciální,“ říká Novotný.

O víkendu se jede závod mistrovství Evropy v Nové Pace, je týden před domácími závody v něčem jiný?

Samozřejmě jsem trošku nervóznější než obvykle, protože ve Štikovské rokli budu mít spoustu přátel, kamarádů. Navíc tam bude ohromná konkurence, ta je na evropských závodech vždy, ale v Nové Pace je to speciální. Velmi se těším a uvidíme, jak to dopadne.

Na druhou stranu nemusíte nikam cestovat, vše máte kousek.

Pravda. Z tohohle pohledu je to lehčí. Na závodiště to mám patnáct kilometrů. Když to řeknu odlehčeně, tak to jezdím doma na zahradě. (směje se) Nová Paka je Mekka autokrosu a díky tomu, že zde žiji, trať znám nazpaměť. Bohužel v posledních ročnících nám tam během Evropy překáží trochu smůla a výsledkově se nedaří podle představ.

Začínají největší závody v roce, ale dnes je také vysvědčení ve škole, stihnete si pro něj dojít?

Jak říkáte, v pátek je poslední den školy a já si jdu poctivě vyzvednout vysvědčení. Prošel jsem třetím ročníkem, jsem šťastný, že jsem ho zvládl, ale musím poděkovat všem ve škole v Novém Bydžově, že mě podporovali a pouštěli na závody.

Jsou závody v Nové Pace jedním z důvodů, proč jste s autokrosem začal?

Rozhodně. Děda se odmala pohybuje ve světě motorsportu. Štikovskou rokli má rád a hlavně se zná s Vaškem Fejfarem, který je novopackou a celkově autokrosovou legendou.

Loni jste ve své druhé sezoně v silnějších Buggy 1600 skončil na čtvrtém místě, vybral jste si i dost smůly, jak zpětně ten rok vnímáte?

K minulé sezoně bych se raději vůbec nevracel. Myslím si, že jsme během ní přejeli patnáct černých koček, protože se nám smůla opravdu lepila na paty. Jsem alespoň rád, že některé závody se vydařily. Za plný počet pětatřiceti bodů jsme vyhráli ve Francii a ve Španělsku. Rychlost jsme měli, ale ta smůla nás hodně brzdila, snad si letos spravíme chuť.

Na druhou stranu teď víte, jaké to je, když se nedaří, pomohlo to v nabrání zkušeností?

Myslím, že všem z našeho týmu. Já jsem silnější psychicky, dokážu se v hlavě připravit na nejhorší a hlavně moji mechanici už přesně vědí, co by se mohlo stát a co je potřeba preventivně kontrolovat. V letošní sezoně se to zatím projevuje.

Po čtyřech závodech jste ve vedení evropského šampionátu, s tím asi musí panovat spokojenost, i když vám úplně nevyšly podniky v Německu?

Na německých závodech se nám opravdu nedařilo. Ten první v Seelowě dopadl hrozně, o tom se nemá cenu jinak bavit. Dostal jsem první černou vlajku v kariéře. Minulý víkend v Matschenbergu to bylo o něco lepší. Vyhráli jsme všechny rozjížďky, ale semifinále a finále už dopadlo hůře. Skončili jsme na osmém místě, i přesto cenné body do šampionátu beru. Nechci si stěžovat a naopak jít znovu po hlavě do boje.

Letos vám vyšly závody v Pobaltí. V Bausce jste dojel třetí, ve Vilkyciai jste dokonce vyhrál a získal plný počet bodů. Stávají se z Lotyšska a Litvy vaše oblíbené destinace?

Tratě tam mi nikdy moc nevadily, i když jsou převážně pouze o rychlosti. Vždycky se nám na nich docela dařilo a letos jsme to potvrdili. Podařilo se nám vybojovat dvakrát stupně vítězů, takže krása.

Šampionát je nesmírně vyrovnaný. Vy vedete před Markusem Wibbelerem, který však ztrácí pouhé dva body a i dále jsou malé rozdíly. Pro fanoušky krásný souboj, co pro vás jezdce? Cítíte tlak?

Je to pro mě zajímavý pocit, být aktuálně vedoucím závodníkem evropského šampionátu vedle těch všech skvělých a hlavně rychlých jezdců. Ale nervózní určitě nejsem, spíš mě to motivuje. V týmu máme dobrou náladu, protože máme rychlost a daří se.

Pojďme zpátky k Nové Pace. Vy jste tu na začátku sezony zvítězil v seriálu mistrovství republiky, kde jste porazil všechny hlavní zahraniční konkurenty, kteří si přijeli vyzkoušet trať před Evropou. Je důležité vědět, že je zde dokážete pokořit?

Je to super, protože jsme porazili Markuse a Kevina (pozn. autora – Peterse), kteří jsou v průběžném pořadí hned za námi. Příprava to je opravdu skvělá. Snad jsme buginu připravili pečlivě a pokusíme se stejný výsledek udělat i v závodě mistrovství Evropy.

V čem je Štikovská rokle specifická?

Má velké převýšení. Skáčeme tam do zatáček, je to velký adrenalin a musí se jezdit hodně na srdíčko. Ne nadarmo se jí říká Mekka autokrosu, to je hlavně díky fanouškům, kteří nás neustále podporují. Ten hukot jinde nezažijete, když se vám podaří vyhrát, je to šílené a speciální.

V roce 2019 jste tam ovládl kategorii Junior Buggy. Po závodě jste si triumf neskutečně užíval právě s diváky, nejhezčí pocit pro jezdce?

Rozhodně je nejhezčí pocit vyhrát zrovna v Nové Pace. Dobře si na to vzpomínám, musel jsem to fanouškům vrátit, jejich podpora byla neskutečná.

I přestože loňská sezona nebyla podle představ, v Pace jste dojel třetí. Jaký cíl budete mít letos?

My jsme byli hodně blízko prvnímu místu, nakonec jsme sotva dojeli. Letos bych to chtěl zopakovat a mým cílem je být do nejlepší pětky.

Program závodů - ME Nová Paka

Sobota 1. července 2023



09.30 Warm-up

11.10 první měřený trénink

13.50 druhý měřený trénink

16.30 první rozjížďka



Neděle 2. července 2023



08.00 druhá rozjížďka

10.30 prezentace jezdců

11.45 třetí rozjížďka

14.30 semifinále a finále

18.30 oficiální předávání cen