Při premiéře by chybět neměla největší letní posila Jakub Kastner. Ten do Jičína přišel z holandské ligy, kde v minulé sezoně nastupoval za tým JD Techniek Hurry Up, předtím dlouhé roky působil v pražské Dukle. Jak sám přiznává, Jičín byla jasná volba. „Vrátili jsme se domu do Dvora a ještě jsem chtěl hrát v extralize, takže z mnoha důvodů pro mě Jičín byl nejlepší volbou,“ říká devětadvacetileté pravé křídlo.

Do pražské Dukly jste se vrátit nechtěl?

Mluvil jsem s Danem Čurdou (trenér Dukly - pozn. aut.), když jsem se vracel z Holandska, bylo to také kvůli samotnému návratu, abych se s ním poradil. Řekl mi ale, že na moji pozici má dva mladé kluky a chce, aby hráli, což samozřejmě respektuji a je to pro mě logický důvod. A já bych ve svém věku nechtěl vysedávat na lavičce, takže jsem to přijal.

Pachuť necítíte?

Tak to vůbec ne. Tohle jsem hned pochopil. Dan mi řekl, že nad tím přemýšlel, ale že tam má ty dva mladé hráče, takže se tahle možnost uzavřela.

Kdyby loňská sezona neskončila předčasně, tak si Jičín zahrál play off. Jak to vidíte letos?

Já budu spokojený, když nás tady v Jičíně všechny bude těšit, co předvádíme za výkony. Nechtěl bych, abychom tu na sebe byli naštvaní, to opravdu ne. Prohrát se může, ale chci, abychom byli s naší hrou spokojeni, to je pro mě důležité. Pokud se nám bude dařit, tak si rozhodně myslím, že můžeme do play off postoupit. A věřím, že to nemusí skončit jen u toho.

Příprava na novou sezonu se vám v Jičíně vydařila nad očekávání.

Máte pravdu. Tohle, myslím, hodně lidí překvapilo. Dařilo se nám výsledkově, dokonce jsme poprvé v historii vyhráli zápas na mezinárodním turnaji v Polsku. A na domácím Zepos Cupu konkurovali české špičce.

Ve druhém kole přijede Dukla, jaký to pro vás bude nezvyk a jak se vám proti Jičínu hrávalo?

Jezdil jsem sem moc rád, protože pocházím z kraje, navíc v mladším dorostu jsem zde hrál, proto tu většinu kluků znám. Rozhodně to pro mě bude hodně zvýšená motivace.

Prostředí je v Jičíně pro soupeře hodně specifické.

Není tu jednoduché hrát, když jsem byl v Dukle, tak tam moc lidí na zápasy nechodilo. Naopak tady byla vždycky narvaná hala. Proto se tu nehrálo vůbec dobře. Častokrát jsme vyhráli o gól, jindy zase prohráli, teď budu na druhé straně a doufám, že se ji tu dobře hrát nebude a že ji dokážeme potrápit a nejlépe i porazit.

Jak je důležité pro tým, že si o rok protáhl kariéru Ondřej Šulc?

Je to extrémně důležité. Ondra nenastoupil do posledního zápasu na Zepos Cupu a hned to bylo znát, on už má nějaký věk, ale pořád je hrozně cítit v týmu a hlavně na hřišti, když neudělá zbytečné ztráty a dokáže dát hrozně důležité góly.

Pojďme se chvíli bavit o štaci v Holandsku, přesun tam byl z vaší hlavy?

Rozhodně. Mně končila na Dukle smlouva, nabídku jsem na další pokračování dostal, ale řekl jsem si, že to je poslední příležitost, kdy se mohu někam podívat. Kvůli koronaviru to sice nedopadlo dobře, když jsme nedohráli sezonu a byly nám ukončeny smlouvy, i tak toho vůbec nelituji.

Na co budete nejvíce vzpomínat?

Vůbec to stěhování pryč po třinácti letech v Praze bylo zajímavé. Najednou jsem byl jinde a musel si zvykat na jinou šatnu, jinak mluvicí šatnu, bylo to samozřejmě složité, ale pro mě to bylo příjemné oživení a super zkušenost.

Nizozemsko má spojenou ligu s Belgii. Na jakých příčkách jste se pohybovali?

Byli jsme kolem sedmého místa a dostali bychom se na šampionát. Bohužel sezona byla ukončená předčasně.