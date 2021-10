Nejprve doma zdolali silný Kolín (87:81), poté si přivezli debakl z Opavy (59:112), na který dali následně zapomenout cenným vítězstvím na palubovce Děčína (82:68).

Zatím posledním utkáním bylo to včerejší v Ostravě, kde Královští sokoli neuspěli, když prohráli 73:82.

Svěřenci trenéra Lubomíra Peterky jsou s bilancí čtyř výher a tří porážek ve středu tabulky na šestém místě.

NH Ostrava – Královští sokoli Hradec Králové 82:73 (16:28, 40:46, 62:55). Body HK: Pavlovič 17, Sedmák 15, Pešakovič 13, Vujovič 10, Škranc 6, O. Peterka 5, Stamenkovič 5, Goga 2. Trojky: 10:5. Trestné hody: 21/14 – 15/12. Doskoky: 36:35. Fauly: 20:21. Diváci: 200.

Nová huť určitě byla soupeřem, kterého mohli Východočeši porazit. Začátek tomu také odpovídal, během úvodní čtvrtiny si vypracovali slibný dvanáctibodový náskok. Jenže to bylo všechno, pak už to s nimi šlo z kopce. V poločase ještě měli k dobru šest bodů, ale ve třetí periodě se Ostravští přes ně přehoupli a vedení si pohlídali až do konce.

„Byl to zápas dvou rozdílných poločasů. V prvním to vypadalo, že si to pohlídáme. Byli jsme výrazně lepší. Bohužel jsme přestali doskakovat v obraně a domácích bylo najednou plné hřiště. V závěru si to pak pohlídali. Mrzí nás to, jelikož je Ostrava tým, se kterým se dá hrát, ale můžeme si za to sami,” uvedl hradecký kouč Lubomír Peterka.

„Prohráli jsme vyhraný zápas. Nedrželi jsme se taktiky. Sice se nám dařilo odstavovat Petra Bohačíka od doskoků, ale nedávali jsme body zpod koše, pak přišla nervozita. Chtěli jsme potvrdit formu z Děčína, ale nepovedlo se,” smutnil Peter Sedmák, pivot Královských sokolů.