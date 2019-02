Nová Paka – Jednou z mála slečen – žen, které se věnují vytrvale motoristickému sportu, a v autokrose zvlášť , je Ivana Kuželová.

Ivana Kuželová. | Foto: Josef Hlaváček

S velkým odhodláním již téměř deset let bojuje s mužskou přesilou v Junior buggy, ale pomalu pošilhává po vyšší kategorii. Letos má za sebou dva závody, když úvodní v Humpolci vynechala. V rakouském Hornu dojela šestá a nyní v Nové Pace na domácí půdě sedmá. Zatím jí patří v mezinárodním mistrovství České republiky průběžné deváté místo.



Ve Štikovské rokli jsi chtěla určitě víc, ale…

V první a ve druhé rozjížďce jsme měli problém s řadícím mechanismem, ale ne s převodovkou, ale s tím, co ji ovládá. Ve třetí rozjížďce jsem se přetočila, protože mi praskl homo – kinetický kloub na levé přední poloose, takže se před rozhodující jízdou dělalo na předku i a na zadku. A jelikož do mě ještě narazil Prokop, tak byly škody mnohem větší. Do finále se bugina nestíhala pořádně překontrolovat, a tak se kolo od kola na bugině rozhazovala geometrie a stávala se stále méně ovladatelnou. A já nakonec byla ráda, že jsem vůbec dojela.



Jaký máš vlastně letos závodní program?

Vše se samozřejmě odvíjí od finančních možností týmu. S největší pravděpodobností letos pojedeme především závody mezinárodního mistrovství České republiky a evropské závody v Nové Pace a v Přerově.



Tolik ve stručnosti závodnice, která svými výkony již několik let aspiruje na Zlatý volant v kategorii žen. Ivanu nyní čekají do konce první poloviny sezony závody mezinárodního mistrovství republiky v Přerově (16. – 17. června), Poříčí nad Sázavou (21. a 22. července) a již zmíněný závod mistrovství Evropy v Nové Pace na přelomu června a července.⋌Pavel Vydra