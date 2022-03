Play out Renomia ŽBL dospělo do nejdramatičtější koncovky. Souboj mezi basketbalistkami Trutnova a Strakonic je vyrovnaný na 2:2. O tom, který klub nejvyšší domácí soutěž zachrání a který naopak bude muset do baráže s vítězem I. ligy, rozhodne závěrečná pátá bitva.

Kara v sérii prohrávala už 0:2 na zápasy, třetí utkání na domácí palubovce ale dokázala vyhrát 67:55 a v úterý ovládla i partii na jihu Čech. Skóre se v ní přelévalo ze strany na stranu, koncovku však lépe zvládly svěřenkyně Michala Martiška a pro svůj klub, pro své město, vybojovaly návrat do série. V rozhodujícím okamžiku se navíc budou moci opřít o vlastní fanoušky. Pátý duel se hraje v neděli od 16.30 ve sportovní hale při ZŠ Komeského.

Play out Renomia ŽBL, 4. zápas

BK Strakonice - Kara Trutnov 64:76 (19:11, 30:32, 50:51)

Body: Rosecká 14, L. Vydrová 12, Jánská 11, Machytková 10, Tomšovicová 5, Horsáková, Junková a Jeništová 4 - Hindráková 18, Králová (10 doskoků) a Finková 14, Kozumplíková 11, Pogányová 6, Borsová a Vítová 4, Potočková 3, Šmahelová 2. Rozhodčí: Ulrych, Melichárek, Kavan. Fauly: 20:18. Trestné hody: 17/11 - 18/15. Trojky: 3:5. Diváci: 150. Stav série: 2:2.

třetí utkání sérieZdroj: Jan BartošDevátý s desátým týmem základní části spolu svádějí bitvu, jaká by se neztratila ani v play off Renomia ŽBL. O dramatické momenty není nouze a vrchol zatím nabídl čtvrtý zápas. Domácí celek do něj vstoupil lépe a po jedenácti odehraných minutách vedl rozdílem deseti bodů 21:11. Kara stav otočila na 21:22 a od té doby se dlouho žádné z družstev do trháku nedostalo.

Až ve třetí čtvrtině šli Východočešky do náskoku 39:47, domácí podporování slušně zaplněnou halou ale skóre zvrátily a do koncovky duelu šly samy s vedením 59:55.

Od té doby ale Strakonice stihly vstřelit už jen pět bodů, zatímco Kara ve finiši úřadovala. Poslední čtvrtinu vyhrála 25:14, celý zápas rozdílem dvanácti bodů a v sérii play out je rázem srovnáno.

Další velký zápas odehrála Kateřina Hindráková, která ziskem osmnácti bodů překonala hranici 3000 bodů v ligových utkáním pod hlavičkou Trutnova. Tereza Králová si se čtrnácti body a deseti doskoky připsala ceněný double-double, střelecky se dařilo i Finkové s Kozumplíkovou.

Ohlasy trenérů

Michal Martišek, trenér Kary Trutnov: Utkání rozhodlo, že jsme ustáli několik kritických momentů. První přišel hned v první čtvrtině, kdy jsme vlastními chybami umožnili domácím osmibodové vedení. Druhý kritický okamžik přišel v poslední čtvrtině, v níž jsme se osm minut před koncem dostali z osmibodového vedení do čtyřbodové ztráty. V tu dobu přišel klíčový moment - útočný doskok Katky Kozumplíkové a její následná trojka. Závěr zápasu jsme už zejména díky výborné obraně, doskoku a koncentrovanosti zvládli a vyrovnali tuto krásnou sérii, která se rozhodne v neděli v Trutnově. Těší mě, že jsme se konečně mohli spolehnout na naši největší zbraň - rychlý protiútok (body 19:5), kterou jsme po většinu sezony postrádali.

Dvorský hokej na vrcholu. Rodos opět dobyl Letňany a slaví druholigový titul

Petr Martínek, trenér BK Strakonice: Jsme zklamaní a smutní. Tři čtvrtiny byly vyrovnané, pak se vedení dostalo na naši stranu. Udělali jsme několik chyb zejména na obranném doskoku, nepokryli jsme volné hráčky Trutnova, které proměnily střely. My jsme ještě v závěru měli několik volných střel, ale nedokázali jsme je proměnit, pak už jsme hráli vabank. Zápas rozhodl obranný doskok a proměněné střely, které dnes patřily Trutnovu a nám ne.

Zdroj: Youtube