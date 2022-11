SK Slavia Praha – Královští sokoli Hradec Králové 81:87 (24:22, 40:44, 62:67). Body: Páleník 17, Dworsky 15, Jelínek 14, Bruner 13, R. Pumprla 12, Kheil 6, P. Pumprla 4 – Autrey 28, Mandalinič 21, Šturanovič 16 (10 doskoků), Škranc 15, O. Peterka 5, Vondra 2. Rozhodčí: Vyklický, Kapaňa, Petrák. Trojky: 6:11. Trestné hody: 5/5 – 12/10. Doskoky: 32:36. Fauly 18:13. Diváci: 550.

Hvězdná posila k osmadvaceti nastříleným bodům přidala sedm doskoků a byla jednoznačně strůjcem překvapivého úspěchu Sokolů v Edenu. Když se k tomu přidaly výborné výkony dalších hráčů, druhé vítězství v sezoně bylo na světě.

V prvním poločase byli lepší Sešívaní. Pro hradecký celek bylo nejspíš klíčové, že ve druhé čtvrtině stáhl desetibodové manko do té doby rozjetého soupeře. V dalším průběhu už byl většinou ve vedení, které v závěru přetavil ve vítězství díky skvělému Autreymu.

„Zápas se mi hodnotí velice dobře, neboť jsme vyhráli. To vítězství jsme potřebovali. Hrál jsem v úzké sestavě, zapracovali jsme Lamba a prostě jsme odehráli dobrý zápas. Přestáli jsme první poločas, kde nám domácí trošku utekli, a do přestávky jsme to otočili. Pak si myslím, že jsme byli o kapánek lepší a po zásluze jsme vyhráli,“ uvedl Lubomír Peterka, kouč Královských sokolů.

„Konečně jsme byli v plné sestavě. Na tenhle duel jsme se připravovali celou repre pauzu. Jsem rád, že to dopadlo tak, jak jsme chtěli a očekávali,“ pronesl hradecký dlouhán Vladimír Larry Vondra (207 cm).

Trenér Peterka spoléhal na úzkou rotaci a věřil především pětici Autrey, Mandalinič, Škranc, O. Peterka, Šturanovič, která zápas odtáhla. Hráči z lavičky by měli dostat větší prostor ve středečním pohárovém utkání na půdě prvoligového týmu BK Vividbooks Pardubice.