Úvodními zápasy v novém kalendářním roce se druholigoví volejbalisté vrátili na palubovky, aby bojovali o co nejlepší umístění v třetí nejvyšší soutěži v republice. Jak hráči Hronova, tak jejich rival ze Dvora Králové nad Labem mířili do hal svých soupeřů.

Pod vysokou sítí se zároveň rozběhla druhá polovina sezony a krajští reprezentanti měli velkou šanci na navýšení svých bodových kont. Představili se totiž u soupeřů z dolní poloviny tabulky.

SK Volejbal Kolín – VK Dvůr Králové nad Labem 1:3 (19, -23, -13, -22) a 3:0 (24, 20, 15)

Na startu aktuálního ročníku si Dvoráci se sokem z Kolína hravě poradili, když mu ve sportovní hale při UŠ Strž povolili pouhý jeden set – mimochodem hned ten první.

Odvetný dvojzápas hned zkraje naznačil, že by se historie mohla opakovat. Znovu šli v dopoledním souboji do vedení Středočeši a tým z města na Labi opět reagoval třemi po sobě vyhranými sadami. A to přesto, že k dvojzápasu z důvodu řady absencí dorazil pouze s osmi hráči do pole.

V odvetě už se oslabení dvorské sestavy projevilo a domácí i díky zvládnuté dramatické koncovce první sady dovedli duel do vítězného konce.

SK Prosek – VK Hronov 3:0 (14, 16, 20) a 1:3 (-20, 21, -22, -20)

Hronovští na začátku října v domácím prostředí s týmem z Proseku posbírali čtyři body a na palubovku soupeře odjížděli jako druhý celek tabulky. Roli favorita ale Východočeši v úvodním utkání nezvládli a po celkem hladkém průběhu si Pražané připsali suverénní výhru 3:0.

Odveta už byla úplně o něčem jiném. Hosté zlepšili hru ve všech směrech, padli pouze ve druhém setu, zatímco ve zbylých třech za nimi soupeř zaostával.

Díky třem získaným bodům se Hronov osamostatnil na druhé příčce, jelikož třetí Malá Skála doma nedokázala zaskočit suveréna soutěže, jímž je tým TJ Praga. Právě lídr tabulky bude už tuto sobotu dalším soupeřem mužstva z Jiráskova města, Dvůr doma přivítá poslední Benešov.

Další výsledky 15. a 16. kola: Malá Skála – Praga 1:3 a 1:3, Benešov u Prahy – Mnichovo Hradiště 2:3 a 2:3.

Program 17. a 18. kola – sobota 9.00: Mnichovo Hradiště – Prosek. 10.00: Hronov – Praga, Dvůr Králové nad Labem – Benešov u Prahy, Kolín – Malá Skála.

Aktuální tabulka



1. Praga 16 14 1 0 1 46:9 44

2. Hronov 16 8 2 2 4 36:26 30

3. Malá Skála 16 7 2 2 5 33:30 27

4. Dvůr Králové n. L. 16 8 0 2 6 30:28 26

5. Mnichovo Hradiště 16 6 3 1 6 33:30 25

6. Prosek 16 4 3 0 9 25:36 18

7. Kolín 16 5 1 1 9 26:33 18

8. Benešov u Prahy 16 0 0 4 12 11:48 4