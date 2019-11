Zvládli to i přesto, že se jim před zápasem zranil David Pekárek, jedna z opor. „Jsem rád, že první vítězství máme za sebou. Už jsme ho potřebovali, protože jsme začínali být nervózní,“ oddechl si trenér Lubomír Peterka. Hradečtí přemohli některého ze soupeřů až na sedmý pokus a a odlepili se z posledního místa tabulky.

Poražený týdne v Královéhradeckém kraji: Votroci herně tápou. Kouč Frťala se zlobí

Druhá prohra v řadě, pád na šesté místo v tabulce druhé ligy, ale hlavně mizerné výkony. Fotbalisty Hradce Králové zastihl závěr podzimu v nedbalkách. Před týdnem domácí nezdar s Prostějovem (1:2). V aktuálním 14. kole porážka v Ústí nad Labem (0:2). Není divu, že kouč Votroků Zdenko Frťala byl po pátečním utkání na severu Čech rozčilený doběla. „Musíme si důrazně promluvit, protože tudy cesta nevede,“ zlobil se. V neděli s Vítkovicemi prý budou někteří hráči hrát o svoji budoucnost.

Komentář Tomáše Raise: Gól odstartoval správný scénář

Do druhého hokejového derby v této sezoně nevstupoval ani jeden z týmů v ideálním rozpoložení. Mountfield? Výsledky se střídají jako na houpačce. Pardubice? Pět proher v řadě, které umocnila epidemie stření chřipky.

V derby to ovšem Pardubičtí vzali za ten správný konec. Třetí třetinu z duelu s Litvínovem si chtěli přenést i do dalšího zápasu. Hokejisté Dynama jako první vedli a dokázali přidat i další góly.

Jestliže úvodní derby této sezony rozhodla nešťastná teč do vlastní branky, tentokrát pomohla netradiční trefa hostům. Nenakopl je žádný výstavní gól, ale odraz od útočníkovy nohy. K výhře pak vedl scénář, který Dynamo zná. Koncentrace, disciplína, spolehlivý brankář, obětavost. Chuť po bodech byla cítit. Vítězství v derby? To je nejlepší povzbuzení pro práci v reprezentační přestávce. Naopak v Hradci mají o čem přemýšlet.