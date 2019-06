Celodenní akci zpestřila dražba dresů známých osobností (např. Čech, Nedvěd, Jágr), autogramiáda zápasníka MMA Karlose Vémoly či účast operní zpěvkyně Emy Hubáčkové. Diváci mohli v akci s míčem vidět například bývalé hradecké hokejisty Filipa Hronka a Petera Frühaufa.

Smolař týdne v Královéhradeckém kraji: Judista Petřikov na medaili nedosáhl

Gruzínské prokletí. Královéhradeckého judistu Pavla Petřikova připravili o medaili na Evropských hrách v Minsku dva soupeři ze stejné země. Ve váze do 66 kilogramů si třiatřicetiletý Petřikov připsal nejprve dvě výhry, byl rozjetý, jenže ho ve čtvrtfinále zastavil gruzínský mistr Evropy z roku 2016 a bronzový medailista z předloňského mistrovství světa Margvelašvili. Čech se nevzdával. V opravách zdolala Ira Burnse, jenže do cesty o bronz mu přišel další Gruzínec Niniašvili a bylo z toho ,,jen“ páté místo.

Komentář Zdeňka Zamastila: Show Jury i Luboše pokračuje…

We are the champions. V ten moment sice nic nevyhráli, ale pro všechny přítomné byli šampiony. Jiří Welsch i Luboš Bartoň si fanfáru od skupiny Queen zasloužili. Za to, čeho v basketbalovém životě dosáhli. Za to, kolika lidem přinášeli radost ze hry. Za to, kolika dětem díky nim přirostl oranžový míč k srdci. I když už nejsou členy národního týmu, oni mají lví podíl na postupu Lvů na historicky první mistrovství světa. Po zásluze jim tak před aplaudující arénou padaly na hlavu oslavné třpytky. Tím ale basketbalových příběh žijících legend zdaleka. Protože zůstaneme li v repertoáru kultovní britské kapely, tak The show must go on. A show opravdu pokračuje. Už ale ne v roli „sobě rovných“. Welsch kývl na nabídku šéfovat úseku mládeže. Také Bartoň je šéfem, když trénuje reprezentační osmnáctku. Nezbývá přát si nic jiného, než aby se stejnou intenzitou vychovávali nástupce sportu, který si momentálně užívá na výsluní. A pak si budeme moct do třetice notovat Queen v podobě Bohemian Rhapsody…