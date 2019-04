Piráti se v žádném případě nehodlali smířit s tím, že by jim sezona předčasně skončila. Sobotní i nedělní duel vyhráli (5:3 a 3:1), přičemž jako klíčová se v obou případech ukázala první třetina, kterou Hradečtí ovládli 2:0. Série je tak vyrovnaná 2:2 a rozhodne se v pátek na západě.

Poražený týdne v Královéhradeckém kraji: Fotbalisté Dobrušky schytali debakl

Byla to nálož. Fotbalisté Dobrušky odjeli z trávníku lídra krajského přeboru s pořádným přídělem. V Libčanech inkasovali osm branek! Trenér Miloš Killar byl zákonitě naštvaný. ,,Utkání jsme hrubě nezvládli ve všech směrech. Pro tak vysokou porážku není omluvou ani kvalita soupeře na každém postu včetně lavičky. Nezbývá než rychle zapomenout, čeká nás série klíčových utkání s týmy, které jsou v tabulce kolem nás. Tyto musíme bezpodmínečně zvládnout,“ uvedl na webu krajského fotbalového svazu.

Komentář Jiřího Fejgla: Hodní kluci, díl třetí

Není to nic nového. „Chybí nám nějaké dvě ku…,“ pronesl expresivně po páteční prohře s Jihlavou trenér hradeckých fotbalistů Zdenko Frťala. Pak výraz zmírnil: „Rabiáti.“

I tak je jeho sdělení jasné. Navíc ho kouč ještě dovysvětlil: „Kluci jsou tady až moc hodní.“

Samozřejmě, ve fotbale by mělo vítězit fair play, ale pořád je to tvrdá hra, všemožné úskoky jsou v ní (stejně jako v dalších sportech) běžné.

Votroci však v této disciplíně zrovna nevynikají. V jejich týmu není prakticky nikdo, kdo by drsně zajel do soupeře, kdo by si došel pro faul, vytvořil standardní situaci. Kdo by spoluhráče vyburcoval – třeba i tvrdou promluvou s ostrými slovy.

Bohužel, nejde o novinku, o nemoc, která by černobílou kabinu zrovna přepadla. O stejném problému mluvili už dva předchozí trenéři: nejprve Bohuslav Pilný, po něm Karel Havlíček. Léčba však zatím nezabírá. Ani pod doktorem Frťalou.