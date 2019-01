Východní Čechy - Mají formu jako hrom. Hradecké basketbalistky v minulém týdnu válely proti silným soupeřům.

Hradecká Tatsiana Lichtarovičová (v červeném) brání Marques Monique Webbovou z brněnských Žabin. | Foto: bkzabiny.cz

Ve středu uspěly v pohárovém duelu na palubovce brněnských Žabin a zajistily si tak postup na závěrečný turnaj Final Four. Ač si život v závěrečné čtvrtině trochu zkomplikovaly a málem přišly o šestnáctibodový náskok, dokázaly s vypětím všech sil uhájit cenné vítězství 73:72. V sobotu pak v domácím prostředí po kolektivním výkonu porazily silný Nymburk 62:55. V ligové tabulce tak svého protivníka předskočily. Už jsou třetí. Bravo!

Poražený týdne v regionu: Svoboda skončil v klubu i v reprezentaci

Bývalý hokejový brankář Adam Svoboda byl účastníkem dopravní nehody mezi Přeloučí a Valy, podle zjištění policie ji způsobil pod vlivem alkoholu. Svobodu odvolal Výkonný výbor Českého hokeje z funkce trenéra brankářů reprezentace do osmnácti let, již na začátku týdne ho Dynamo odstavilo ze stejné pozice u pardubického A týmu, podle klubového prohlášení se pak Svoboda všech funkcí v klubu vzdal. Jako brankář působil v Pardubicích a krátce i v Hradci Králové, je mistrem světa i extraligovým vítězem.

Komentář Petra Tomeše: „Lvice“ sní o medailovém triplu

Po letních změnách v kádru se moc nevědělo, co v ročníku 2018/2019 očekávat od basketbalistek Sokola Nilfisk Hradec Králové. Hovořilo se dokonce o oslabení.



Hráčské změny se projevily především v úvodu sezony.V lize přišly nepříjemné porážky na palubovkách brněnských Žabin a Nymburku, ale také doma s pražskou Slavií. Pak „lvice“ smolně o koš padly i v prvním kole Středoevropské ligy CEWL v německém Marburgu. To se psal konec října 2018 a s týmem kolem trenérky Romany Ptáčkové to zrovna nevypadalo bůhvíjak.



Jenže! Pak nastal obrat k lepšímu, od té doby Hradec kosí jednoho soka za druhým, nestačil jen na USK Praha, což je pochopitelné. „Asi jsme se už sehrály,“ řekla po Novém roce jedna z opor Kristýna Minarovičová.



Z báječné fazony „lvic“ vyplývá postup do Final Four CEWL i Českého poháru a v ŽBL posun mezi nejlepší týmy hned za suverénním a nedostižitelným USK. Východočešky tak letos klidně mohou snít o medailovém triplu…