Královédvorští divizní fotbalisté v podzimní derniéře prohrávali ještě 22 minut před koncem na hřišti Nymburka 0:2. V 68. minutě ale snížil kapitán Karal a málokdo ze 140 přítomných diváků by v té chvíli tušil, jaký tím odstartuje drtivý obrat. Už za minutu bylo po trefě Macháčka vyrovnáno a v 75. minutě znovu Karal otáčel na 3:2 pro hosty. Domácí hru otevřeli a to byla na mlýn pro dvorského soupeře. V úplném závěru výsledek na 2:5 doladili Hruška s Knesplem.

Poražený týdne v Královéhradeckém kraji: Na jeden gól se nevyhrává. Mountfield tápe

Léčba Vladimírem Růžičkou zatím nezabrala. Tedy alespoň v extralize. Hokejisté Hradce Králové včera prohráli v zápase 19. kola doma s Třincem 1:4 a připsali se čtvrtou porážku v řadě. „Na jeden gól se nedá vyhrávat,“ řekl útočníkAleš Jergl. V posledních pěti utkáních Mountfield skóroval pouze jednou hned ve čtyřech případech. Zákonitě tak počítal spíš porážky. Výjimkou bylo úvodní osmifinále Ligy mistrů, v němž Hradec minulou středu porazil Mannheim 1:0 a zítra nastoupí na ledě německého šampiona k odvetě. Může se chytit. „Věřím, že se to otočí,“ burcuje Jergl.

Glosa Milana Novotného: Listopad (ve sportu) po 30 letech

V Československu v roce 1989 pukaly ledy. Sportovci změny většinou vítali. Reprezentanti sice patřili k privilegovaným vrstvám, ale bolševický režim je držel zkrátka. Odchodů na Západ se dočkali jen (někteří) třicátníci. A kdo vypadal podezřele, byl smeten. Na vlastní kůži to poznal národní hokejový tým, který byl v roce 1950 rozprášen a většina hráčů skončila v komunistických lágrech. „Osmašedesátník“ Emil Zátopek byl doslova zadupán do země. O nenaplněných nadějích generace Bugára, Kratochvílové a spol, kteří kvůli verdiktu stalinistických pohlavárů nezávodili na OH v Los Angeles, se popsaly stohy papíru. Tohle už zaplaťpánbůh nehrozí. Brzy po sametové revoluci se mohla vrátit zdiskreditovaná Věra Čáslavská, národ s dojetím sledoval přílety Áji Vrzáňové či Martiny Navrátilové. A co teď, ubírá se český sport správným směrem? Na to se kladně odpovědět nedá. Jen považte, třicet let od „listopadu“ je druhým mužem českého fotbalu bývalý agent kontrarozvědky StB. Na hokeji zase leží stín úplatků. Když rodiče nedoručí určitou sumu, jejich potomek si pořádně nezahraje. Pánové, proberte se! Píše se rok 2019.