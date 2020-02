A utkání nabídlo přesně, co se od něj čekalo. Nervy drásající souboj až do samotného závěru. Jičín nakonec duel zvládl vítězně, když moravský tým porazil 18:17. Téměř 550 diváků sledovalo duel, kterému dominovaly obrany. Ronalu v zápase pomohl navrátilec do sestavy Ondřej Šulc, který byl společně s Davidem Krahulcem nejlepším střelcem domácího celku. Jičínu po výhře patří osmé místo, když má náskok jednoho bodu právě na Hranice.

Poražený týdne v Královéhradeckém kraji: Výkon sokolů po třech dnech jako den a noc

Ve středu i v sobotu hráli proti stejnému soupeři. Jenže stejným výkonem se rozhodně neprezentovali. Zatímco výborný herní projev basketbalistů Hradce Králové na palubovce Brna znamenal na závěr základní části přesvědčivé vítězství 98:82, o víkendu bylo všechno úplně jinak. Třebešská hala byla svědkem brněnského triumfu 85:76. O úspěchu moravského celku rozhodl především fakt, že skvěle bránil domácího rozehrávače Pedju Stamenkoviče, jenž v Brně kraloval a zaznamenal „triple-double“. I přesto výkon sokolů v sobotním mači diametrálně odlišný.

Komentář Jiřího Fejgla: Video jako plus. Pravidla minus

Video je ve fotbale zhusta kritizováno, tedy hlavně v tom českém. V hokeji je to zavedená značka, stará věc. I včera prospělo, hokejové derby v extralize díky němu dospělo ke spravedlivému výsledku. Jeden gól Hradci videosudí uznal, stejně jako Pardubicím. V klíčové chvíli pak odmítl posvětit branku Aleše Jergla, šikuly v barvách Mountfieldu. Mohla být vítězná, skóre by se po ní pohnulo na 4:3 pro Hradec.

Neplatila správně, brána byla posunutá dřív,než puk přešel čáru. To uznali i Hradečtí ústy kouče Tomáše Martince. Žádná zloba, tak to má být.

Zato fanoušci nadávali jak staří námořníci - a není se jim co divit. Neuznání gólu je proti duchu hry, proti jejímu kouzlu.

Jergl ošálil gólmana Pavla Kantora, poslal ho na párek, jak by řekl fotbalový bonviván Zlatan Ibrahimovič. Jenže Kantor při zákroku kopl do tyče a bránu vychýlil těsně předtím, než Jergl puk poslal do sítě. Proto rozhodčí branku odmítli. Bylo to špatně, pravidla by se měla změnit.