Pětapadesátiletá trenérka v posledních letech patřila s Hradcem mezi domácí elitu. Východočeskému klubu pomohla k osmi medailím a vítězství v poháru. Letos v lize skončily Lvice na třetím místě, stejné umístění vybojovaly i v poháru. Ze Slovenska navíc přivezly zlaté medaile z prvního ročníku Federálního poháru. S těmito výsledky byla sama Ptáčková nadmíru spokojena.

Fanoušci východočeského klubu se nemusí bát, Ptáčková ještě minimálně jednu sezonu Lvice povede. „Dostala jsem nabídku, kterou jsem chvíli zvažovala, ale taková pozice se těžko odmítá. Není jednoduché převzít tým uprostřed rozběhnuté kvalifikace, kdy pak v průběhu těch oken není moc času na přípravu. Je určitě potřeba tým nějakým způsobem omladit. Neříkám, že vyměníme všechny hráčky, protože je třeba mít i střední generaci, ale několik hráček se na MS do 19 let ukázalo ve výborném světle a dokázaly být konkurenceschopné. Je to příslib do budoucna a v následujícím roce určitě budu chtít zkoušet víc mladých hráček," řekla Ptáčková. Jarní příprava reprezentace pod vedením zkušené trenérky začne už v květnu.