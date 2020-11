Tuto sobotu měli dle předsezonního rozpisu nastoupit k zápasům 14. kola, místo toho účastníci druhé hokejové ligy už více než měsíc pauzírují. Výkonnostnímu sportu totiž od října vládne koronavirus a s ním spojená vládní nařízení dál drží neprofesionální sportovce v šachu.

Ve skupině Sever se to týká hned čtyř východočeských mužstev. Trutnova, Nové Paky, nováčka z Hronova a také v soutěži nejlépe postaveného Dvora Králové.

Dvůr covid ovlivnil

A právě klub z města na Labi má sám s onemocněním Covid-19 nepříjemné zkušenosti. Vše začalo hned v úvodním dějství nového ročníku. Do Dvora měl k utkání dorazit atraktivní soupeř z Mostu, avšak v den zápasu hosté oznámili, že jejich tým musí do karantény. Následující tři kola svěřenci trenéra Zörklera odehráli, před dalším se jim ale ze stejného důvodů jako Mostečtí Lvi omluvili hokejisté z Bíliny.

To bylo v době, kdy ještě v zemi neplatil výjimečný stav, ke všemu se pak onemocnění začalo šířit i ve východočeském klubu. „Covid napadl několik členů našeho realizačního týmu,“ hlásil v říjnu majitel HC Rodos Vasil Teodoridis. Tehdy ještě netušil, jaké trápení jeho samotného za pár dní čeká.

Děkuje sestřičkám

Až tuto neděli si mohl oddychnout, zlá nemoc jej opustila a on doufá, že nic podobného už nikdy nezažije. „Co jsem v posledních dnech prožil, nepřeji nikomu. Dávejte na sebe pozor!“ vzkázal přátelům a v neposlední řadě hokejovým fanouškům.

„Jsem konečně doma, včera jsem se po deseti dnech vrátil z nemocnice. Několik dní v řadě se mi horečky blížily ke čtyřicítce, sáhl jsem si na dno," sdělil Teodoridis ještě vyčerpaným hlasem Krkonošskému deníku, když popisoval, jak mu na začátku tohoto měsíce bylo.

A překvapil snímkem krásného dortu, který nechal vyrobit a následně věnoval personálu královédvorské nemocnice. „Sestřičky si to zaslouží, mají mou úctu a obdiv. Několik dní se o mě báječně staraly, chodily v protivirovém oblečení a samy nejen kvůli mně, ale i dalším nemocným trpěly. Dort je tím nejmenším, jak jsem se jim mohl odvděčit,“ řekl šéf dvorského hokeje.

Toho zdraví trápí už dlouho a nákaza se vměstnala zrovna do doby, kdy se dává do kupy po náročné operaci páteře. „Nyní mě čeká karanténa, při ní cvičím a čekám, až mě vezmou do Hostinného. Snad to dopadne,“ dodal.