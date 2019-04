Podali výkon na hranici svých možností, ale po nezvládnuté koncovce a remíze 32:32 házenkáři Jičína s Plzní po sedmimetrových hodech padli.

Hráč Jičína Jiří Groh (v bílém) se v souboji snažil ve druhém semifinále zastavit plzeňského Michala Tonara. | Foto: Karolína Machalická

Byla to reklama na špičkovou házenou. Vyprodaná jičínská hala hnala ve druhém semifinálovém duelu s Plzní svůj tým za překvapivým vítězstvím. A už to vypadalo, že se to Východočechům povede - vždyť ještě minutu před koncem vedli o dvě branky. Jenže nezvládnutá koncovka utkání vše zhatila.