JIČÍN - Proběhlo již páté kolo Žákovské ligy starších chlapců, do kterého zasáhlo celkem 10 týmů. Házenkáři jičínského Continentalu startovali v náchodské skupině.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Koza Zdeněk

Jednoznačným cílem byl postup do předposlední fáze mezi osmičku nejlepších týmů, což znamenalo obsadit jakoukoliv příčku mimo posledního pátého místa.

K naplnění svých plánů nakročili naši starší žáci výborně, když ve svém prvním utkání přehráli Sokol Vršovice 24:17. Ve druhém domácí Náchod 23:13 a s předstihem si zajistili postup. Ve třetím zápase si poradili 25:15 se Strakonicemi. V posledním střetnutí změřily síly dva nejlepší celky turnaje. Utkání přineslo dramatickou podívanou až do posledních okamžiků. Vstup vyšel lépe hráčům Continentalu, kteří se ujali vedení 6:3. Plzeňští poté vyrovnali hru, přesto do kabin odcházeli spokojenější hráči Jičína, 8:7. Po změně stran se taktovky chopili naši soupeři a odskočili na 11:15. V závěru přišel tlak Jičínských a vyrovnání na 17:17, bohužel poslední slovo měli házenkáři Plzně a po výsledku 17:18 z pohledu Jičína se radovali z celkového prvenství.

Solidní výkony

Jičínští se v průběhu celého turnaje prezentovali rychlou pohlednou házenou a pokračovali tak v solidních výkonech z celé sezony. Druhým místem si zajistili postup do 6. kola Žákovské ligy, v němž se střetnou s týmy HCB Karviná, Talent Plzeň a HBC Strakonice 1921. První tři celky potom postoupí společně s úspěšnou trojicí z druhé skupiny do závěrečného finálového turnaje, tam se tedy rozhodne o medailistech a mistru České republiky této věkové kategorie.

Výsledky: HBC Continental Teves Jičín – Sokol Vršovice 24:17, – HC TJ Náchod 23:13 ,– HBC Strakonice 25:15, – HC Plzeň 17:18. Sestava a branky HBC Continental Teves Jičín: Machalický 1, Oborník, Lustig - M. Svoboda a Vocásek po 18, Valnoha 13, T. Babák 11, Bednář a Kužílek po 10, Dvořák 3, Drbohlav 2, L. Ženatý, Bartoš a Rybka po 1, Šebík.

Konečné pořadí 5. kola ŽL – Náchod: 1. HC Plzeň 6 bodů, 2. HBC Continental Teves Jičín 6, 3. HC TJ Náchod 3, 4. HBC Strakonice 1921 3, 5.Sokol Vršovice 2.