Házenkáři Jičína přetlačili Kopřivnici

Postup do play off by Jičínu už neměl utéct. Východočeští házenkáři v dohrávce 7. kola extraligy porazili doma Kopřivnici 28:27.

Ilustrační fotografie. | Foto: HBC Ronal Jičín

Duel byl až do 24. minuty vyrovnaný, pak ale domácí svému soupeři odskočili. O poločase vedli 13:10. Těsná prohra s Židenicemi, Chodov poté ukázal kvalitu Přečíst článek › Ve druhé půli Jičín diktoval tempo hry, Kopřivnice se však nevzdala. Svoji ztrátu v závěru smazala, ale v nervy drásající koncovce byl lepší Ronal.