Trenér házenkářů Jičína však v brzké pokračování extraligy nevěří, když pro Deník odpověděl na dvě zásadní otázky.

1. Jak jste přivítali rozhodnutí o možnosti opět zahájit profesionální soutěže?



2. Bude v silách vašeho sportovního odvětví splnit přísné hygienické podmínky a kdy by se případně mohlo znovu začít hrát?

1. Jsem trochu pesimista a myslím, že házená se nerozjede, protože nebudeme schopni splnit všechny požadavky. My nejsme profesionální soutěž. Uvidíme, co vymyslí svaz, který má jednání ve středu. Pro nás by bylo nejlepší, kdyby se povolilo trénování, neboť teď nemůžeme být ani na venkovních sportovištích. Sezona by mohla začít po Vánocích.

2. Myslím, že ne. Jedna věc je finanční stránka, poté si ani nedokážu představit, jak bychom byli schopni zrealizovat testování. Sekretář Aleš Babák už zjišťoval informace od hygienické stanice a bylo by hrozně těžké testovat hráče, kteří chodí do práce. Navíc nejde jen o ně, musí se testovat celý realizační tým, časoměřiči a další.