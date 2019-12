Žákovská liga je dlouhodobá soutěž, ve které můžeme vidět 25 nejlepších celků z celé České republiky. V každém turnaji startuje pět týmů, které hrají systémem každý s každým na 2x18 minut.

Prvním protivníkem byli házenkáři Třeboně. Ti přijeli v silně okleštěné sestavě (pouze jeden hráč na střídání) s několika mladšími žáky v sestavě. Začátek byl ještě poněkud ospalý, ale poté již Jičín hru zrychlil. Dařilo se získávat míče aktivní obranou a poté také vsítit jednoduché branky z rychlých útoků. Po závěrečném hvizdu byl stav 29:9.

Druhým soupeřem byly Lovosice. Tým ze severu Čech je jedním z aspirantů na celkové vítězství v soutěži. Lovci mají k dispozici vyrovnaný kádr a dobře fyzicky disponované hráče. Jičíňáci se svého soupeře nezalekli, skvěle fungovala obrana a v útoku se dařilo skórovat po povedených kombinacích. Ke konci poločasu navíc přežili dvojnásobné oslabení, a tak se šlo „do šaten“ za nadějného stavu 8:10 z pohledu Jičína. Do druhé půle „Lovci“ zlepšili obranu, Jičín začal v útoku vyrábět mnoho nevynucených technických chyb a během chvíle to bylo o pět branek. Nepomohl ani oddechový čas po 4 minutách druhé půle. Hráči zcela odešli v hlavách a bylo po zápase. Byl to nejhorší poločas za celý podzim. Lovosice zcela po zásluze zvítězily 26:13, když Jičínu plně ukázaly, jak má vypadat zdravě agresivní obrana a hráčské sebevědomí.

Po tomto zápase si trenéři s hráči vše důrazně vyříkali a třetí utkání se Zlínem vzali kluci za správný konec. Soupeř se opíral o urostlé střelecké spojky, ale s většinou střel si ve spolupráci s obranou dokázali jičínští brankáři poradit. I přes malý herní výpadek přišlo zasloužené vítězství 23:16. Posledním soupeřem dne byla domácí Telnice. Hrálo se v bouřlivém prostředí, přičemž na hráčích obou celků byly již znát úbytky sil. Obrany moc nefungovaly, přesto Jičín po celý zápas vedl a připsal si do tabulky po zásluze další dva body.

Sestava C.S.Cargo HBC Jičín: Malach, Štěřík - Lutrýn, Voltr, Přibyl, Hampl, Pour, Malát, Brádler, Thorovský, Hejtmánek, Skopár, Hireš. (hbc)