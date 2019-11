Hraje se celkem sedm turnajů, na nichž se střetávají všechny celky systémem každý s každým. Na jaře pak turnaj vrcholí dvoudenním kláním, které určí celkového vítěze. V turnaji startují celky, jež patří mezi nejlepší v Čechách, chybí Dukla a Chodov. Toto kolo měl volno jeden z favoritů, celek Talent Plzeň a nedorazil tým Mostu, jejž skolila marodka.

K prvnímu turnaji zajížděli Jičínští po nemastných neslaných výkonech v Železném Brodě. Zde sice všechna svá utkání vyhráli, ale do optimálních výkonů měli hráči Jičína daleko. Tento trend se potvrdil i v prvním měření na turnaji. Celek Lovosic, tradiční to soupeř, školil jičínské hráče ve všech činnostech. Jičínští najednou zjistili, že házená se dá hrát rychle, důrazně v obraně, bez chyb. To vše totiž Lovosice předváděly. Hráči Continentalu často jen přihlíželi akcím soupeře a nebýt v brance Jičína Mičkeho, byla by výhra Lovosic daleko, daleko vyšší. Utkání ovlivnil opětovný zkrat Poura, který byl vyloučen již ve čtvrté minutě za oplácení a oslabil tak v krátké době (turnaj v Plzni) podruhé svůj tým.

Následovaly další zápasy, v nichž se výkon jičínských hráčů lepšil, nepoznali již hořkost porážky. Cennými jsou určitě výhry nad lounským a hostivickým týmem. To po shlédnutí prvního zápasu čekal málokdo.

Výsledky HBC Continental Jičín: - HK Město Lovosice 9:19 (3:10), - Lions Hostivice 20:14 (11:8), - Loko Louny 14:11 (7:5), - HBC Strakonice 14:6 (9:5).

Sestava a branky HBC Continental Jičín: Mičke, Vondra, Suchý - Pour 17/3; Morávek 11; Přibyl 10/3; Tůma 6; Král a Jančák 4; Havlík 3; Holubec 2; Pohnán; Prokůpek. (ab)