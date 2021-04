Házenkáři Jičína nestačili na pražskou Duklu ani na domácí palubovce, když s ní prohráli 29:35. Pražané tak po výhře 3:0 na zápasy postupují do semifinále. Východočeši si zahrají o konečné páté místo.

Dukla po výhře v Jičíně slaví postup do semifinále extraligy. | Foto: HBC Ronal Jičín

Jičín chtěl na domácí palubovce odvrátit konec čtvrtfinálové série, to se mu však proti dobře hrajícímu soupeři nepovedlo. Dukla od začátku diktovala tempo hry. Hned si vytvořila pohodlný náskok o pět branek. Ronal sice v prostřední části první půle zabral, ale koncovka patřila znovu hostujícímu celku, který do kabin odcházel s vedením 19:14. Ve druhém dějství Pražané překvapení nepřipustili. Svůj náskok si pohodlně pohlídali až do samotného závěru a slaví hladký postup mezi nejlepší čtyřku. „Gratuluji Dukle k postupu do semifinále. Samozřejmě jsme chtěli předvést lepší výkony, než které jsme předvedli v Praze, ale bohužel nám utekl začátek zápasu, kdy si Dukla vytvořila příjemný náskok. Jsem rád, že jsme to v průběhu zápasu úplně nezabalili a ve druhém poločase se dokázali přiblížit na rozdíl dvou branek. Bohužel, dukelský faktor Petržala a Klíma byli proti tomu, abychom v utkání zvítězili," hodnotil duel pro stránky házenkářského svazu trenér Jičína Petr Mašát.



HBC Ronal Jičín – HC Dukla Praha 29:35 (14:19)

Nejvíce branek: Krahulec 6/5, Hlava 5, Thorovský 5 – Šůstek 7/1, Klíma 7, Harabiš 6. Sedmimetrové hody: 5/5 – 1/1. Vyloučení: 4:6. ČK: Rychna – Březina. Konečný stav série: 0:3