V Plzni však favoritem rozhodně nebude. Západočeši se řadí mezi hlavní kandidáty na titul. Mluví pro ně i první vzájemný zápas, který vyhráli v Jičíně 34:27.

Východočeskému celku patří 7. místo. V případě výhry by mohl přeskočit šesté Zubří. Naopak pokud prohraje, může se před něj dostat Kopřivnice. S největší pravděpodobností to však vypadá na konečné sedmé místo, což by znamenalo, že se Jičín v play off utká právě s Plzní.

„Já bych chtěl Lovosice, protože zápasy s nimi byly hodně vyrovnané. Máme jim co vracet. Ale je samozřejmě jedno, koho dostaneme. Pokud chceme postoupit dál, tak musíme vyhrát nad každým, koho nám tabulka určí,“ řekl pro webové stránky házenkářského svazu hráč Jičína Michal Naimann.

Házená - extraliga mužů – 8. kolo: Kopřivnice – Hranice 30:21. 19. kolo: Dukla – Brno 33:30.

Tabulka:

1. Karviná 20 17 0 3 613:493 34

2. Plzeň 21 16 1 4 648:557 33

3. Dukla Praha 20 13 2 5 606:540 28

4. Lovosice 21 12 3 6 630:600 27

5. Frýdek-Místek 21 11 1 9 607:593 23

6. Jičín 21 10 1 10 569:545 21

7. Kopřivnice 21 9 2 10 589:579 20

8. Zubří 21 9 2 10 551:572 20

9. KP Brno 21 7 3 11 538:564 17

10. Hranice 21 6 3 12 503:537 15

11. Nové Veselí 21 1 4 16 497:596 6

12. Maloměřice 21 3 0 18 485:660 6