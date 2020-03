Další veledůležitý krok za postupem do vysněného play off udělali házenkáři Jičína. V Maloměřicích navázali na domácí výkon proti Lovosicím a nováčka soutěže doslova deklasovali.

Rozhodující byl samotný začátek utkání. Východočeši začali pěkně zostra, rychle se dostali do vedení 8:2 a neponechávali nic náhodě. „Důležitý moment byl zvládnutý vstup do utkání. Pozorně jsme bránili, byli jsme koncentrovaní. Navíc nám výborně zachytal brankář a napomohl tomu, že se nám podařilo odskočit hned z kraje,“ řekl k povedenému vstupu do utkání trenér Jičína Aleš Babák.

Navíc Ronal se nespokojil s šestigólovým vedením a svůj náskok neustále navyšoval. V poločase vedl už o devět branek 19:10. Druhá půle byla podstatně vyrovnanější, ale i tak to byli hosté, kteří diktovali tempo hry. Konečný výsledek 36:24 pro Jičín byl naprosto zasloužený „Měli jsme ze zápasu obavy, protože na domácích bylo zřejmé zlepšení v posledních duelech. Jsme rádi za dva body, které si z Brna vezeme,“ doplnil Babák.

Jičín tak dokonale využil zaváhání konkurentů v boji o play off. Hranice i Lovosice prohrály, proto se posunul už na sedmé místo tabulky a pokud v posledním kole doma porazí Frýdek-Místek, postoupí do vyřazovací části bez ohledu na další výsledky závěrečného kola extraligy.

SHC Maloměřice Brno – HBC Ronal Jičín 24:36 (10:19). Nejvíce branek: Mrnuštík 8, Havlát 5 – Krahulec 9, Sedlák 5. Rozhodčí: Kozler – Zych. Vyloučení: 5:1. Diváci: 182.