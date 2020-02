Po dlouhé zimní přestávce se znovu rozběhla nejvyšší házenkářská soutěž. A v Jičíně se začalo hned pěkně zostra, když se hrálo o osmé místo. Zápasu vládli jednoznačně gólmani. Na straně Jičína se skvěle dařilo Machalickému, na druhé straně zářil Kučerka.

V prvním poločase se skóre utkání přelévalo z jedné strany na druhou. Nakonec do šaten odcházeli spokojenější jičínští borci, když vedli 11:8. A i v druhé půli se více dařilo domácím, kteří si vypracovali až čtyřbrankový náskok. „Když jsme si v utkání dokázali vybudovat nějaký náskok, tak jsme si ho vlastními chybami pokazili. Jsem rád, že jsme zápas dotáhli do vítězného konce. Pro nás jsou to velmi cenné body,“ uvedl hráč Jičína Jan Škalda. Hranice se totiž nevzdaly, dokázaly využít své šance a náskok Jičína smazaly. V dramatické koncovce však byli znovu šťastnější Východočeši.

„V tomto zápase dominovaly obrany. Skvělý výkon předvedl jak Machlický, tak i Kučerka. V první polovině utkání se nám povedlo Kučerku rozchytat, což dostalo Hranické do zápasu. Ve fázi, kdy jsme vedli o čtyři branky, jsme měli možnost zápas jasně zlomit, ale bohužel jsme některé situace nezvládli tak, jak bychom měli a dali jsme tak Hranicím šanci. Pro obě mužstva to byl zápas o hodně,“ hodnotil utkání trenér jičínského Ronalu Petr Mašát.

HBC Ronal Jičín – TJ Cement Hranice 18:17 (11:8). Nejvíce branek: Šulc 4, Krahulec 4, Groh 2 – Mlotek 5, Andrš 2, Brož 2. Rozhodčí: Horáček, Novotný, Sedmimetrové hody: 3/3 – 1/0. Vyloučení: 2:3. Diváci: 540.