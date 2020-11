Východočeši do utkání vstupovali z druhé pozice v extraligové tabulce, přesto byla Plzeň favoritem, což v samotném utkání jednoznačně potvrdila. Ronal držel se silným soupeřem a stále ještě úřadujícím obhájcem titulu krok pouze do 15. minuty. Poté hosté jednoznačně převzali otěže zápasu a diktovali tempo hry.

Jičín začal dělat hodně technických chyb, toho kvalitní plzeňský celek využíval k navyšování vedení. To se už v prvním poločase vyšplhalo na rozdíl devíti branek. Ronal do poločasu sice snížil, ale na dominanci západočeského týmu v zápase to nic neměnilo.

„My jsme s Plzní dokázali udržet krok přibližně do 15. minuty prvního poločasu, a to díky kvalitnímu útoku. Poté jsme měli hluchou fázi v postupném útoku, kdy jsme svými technickými chybami věnovali soupeři možnost dát laciné góly. Najednou jsme pasivnější obranou nedokázali konkurovat postupnému útoku Plzně, což byl celý zlom utkání,“ hodnotil utkání trenér Jičína Petr Mašát. Jičín po změně stran zareagoval na nepříznivý vývoj změnou v obranné hře, ale Plzeň i tak dokázala náskok udržovat až do samotného závěru.

„Nezachytili jsme ani začátek druhého poločasu, což nás vedlo ke změně systému obrany. Tím jsme se dokázali vrátit zpátky do hry a korigovat výsledek utkání. Mrzí mě, že jsme prohráli v domácím prostředí, na druhou stranu jsme se teď drželi výsledkově nahoře a nepovedený zápas prostě musel přijít. Byl bych rád, kdybychom se z něho co nejrychleji vzpamatovali, protože nás teď čeká utkání s Karvinou, následně s Duklou a já sám jsem zvědavý, jak na to výsledkově zareagujeme,“ doplnil jičínský lodivod. To v týmu Plzně panovala po dobrém výkonu a cenné výhře dobrá nálada.

„Výsledek je pro nás pozitivní. Ze zápasu jsme měli respekt, protože víme, že Jičín hraje kvalitně organizovanou házenou a teď se dokonce držel na čele tabulky, takže jsme věděli, že nás nečeká lehký soupeř. Nicméně si myslím, že jsme se na soupeře dokázali dobře připravit. Významně se nám oproti jiným zápasům zlepšila obrana, což bylo pro nás cílem. My jsme schopni dávat poměrně hodně branek, takže jsme potřebovali lépe bránit, což se nám povedlo,“ řekl trenér plzeňského Talentu Petr Štochl.

HBC Ronal Jičín – Talent tým Plzeňského kraje 27:34 (12:18). Nejvíce branek: Kastner 10, Hlava 4 – Nejdl 7, Linhart 6, Douda 5.