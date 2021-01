Jedná se o Michala Naimanna, pravorukou spojku, jenž působil v Jičíně v letech 2010 - 2014 a na východ Čech se tak vrací po šesti a půl letech strávených v nižších německých soutěžích.

Naimann je odchovancem pražské Dukly, přišel do Jičína v roce 2010 po dvou letech strávených v Třeboni. Ihned se stal velmi důležitým hráčem extraligového týmu, velkou měrou se podílel na zisku památného mistrovského titulu v sezoně 2012/2013, v následujícím soutěžním ročníku 2013/2014 si v jičínském dresu zahrál také evropské poháry. Za čtyři sezony odehrál v Jičíně celkem 113 extraligových duelů, v nichž nastřílel 240 branek. Nejlépe se mu z pohledu přesných zásahů vedlo hned v premiérovém ročníku, kdy zatížil konto soupeřových gólmanů 92 brankami.

Trenéři si od příchodu brzy čtyřiatřicetiletého zkušeného házenkáře slibují především vyztužení jičínské defenzívy, při absenci Petra Freiberga může Naimann kromě svého tradičního postu levé spojky v útoku alternovat rovněž na pivotu.

Ronal do druhé poloviny ročníku vstupuje s jednoznačným cílem, kterým je postup do play off.