Důležité dva body směrem k postupu do play off získali házenkáři Jičína. Na domácí palubovce přetlačili po velmi dobrém výkonu Nové Veselí. V extraligové tabulce poskočili na sedmé místo.

Východočeši do utkání vstoupili velmi dobře, když se rychle dostali do dvoubrankového vedení, které udržovali až do 15. minuty. Poté však hosté převzali otěže zápasu a zbytek první půle patřil jim, když o přestávce svítilo na světelné tabuli skóre 14:16.

Poločasová pauza Jičínu pomohla, hned po změně stran totiž náskok hostujícího celku smazal. „Lépe jsme zvládli vstup do druhého poločasu, kde jsme stáhli technické chyby, což je velké plus oproti minulým utkáním,“ řekl k povedenému vstupu do druhé půle trenér Jičína Petr Mašát. Poté se jeho svěřenci dostali do vedení a to udržovali až do konce zápasu.

„Věděli jsme, o co hrajeme a že už nemáme kam couvnout. V závěru to byl souboj o každý balón ve skvělé divácké kulise. Na konci se skutečně projevil náročný program Veselí a jsem opravdu moc rád, že jsme to zvládli,“ pověděl po zvládnuté koncovce utkání jičínský hráč Martin Kovařík, jenž připomněl náročný program soupeře, který ve středu vybojoval postup do finále poháru, když na domácí palubovce porazil úřadujícího mistra z Plzně. „V první půlce utkání se nám dařilo jak v útoku, tak v obraně, ale ve druhém poločase bylo znát, že máme v nohách pohárový zápas. Na konci utkání už jsme neměli síly, abychom utkání otočili ve svůj prospěch,“ viděl utkání gólman Nového Veselí Adrian Šimovček. Jičín zakončí letošní kalendářní rok v sobotu v Kopřivnici.

HBC Ronal Jičín – TJ Sokol Nové Veselí 26:25 (14:16). Nejvíce branek: Kovařík 7, Krahulec 7, Dolejší 3 – Sekulič 9, Bassomben 4, Kocich 4. Rozhodčí: Opava, Válek. Sedmimetrové hody: 0 – 4/1. Vyloučení: 1:4. Diváci: 450.