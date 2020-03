Nic jiného než výhra nepřipadá v úvahu. Házenkáři Jičína potřebují v 21. kole Strabag Rail extraligy bodovat, aby udrželi šanci na postup do vyřazovací části soutěže. Tento cíl se jim po sobotní výhře Hranic nad favorizovanou Karvinou navíc ještě vzdálil.

Na druhou stranu Jičín má v posledních kolech přívětivý los a nic není ztraceno. Dnes je čeká zápas s osmými Lovosicemi, pokud by ho dokázali vyhrát stáhnou svoji ztrátu na rozdíl jediného bodů a v posledních dvou zápasech je čekají dva nejhorší celky extraligy. Nejprve zavítají do Brna na palubovku posledních Malomeřic, na závěr základní části přivítají doma předposlední Frýdek-Místek.

„Domácí zápas proti Lovosicím bude pro oba celky velmi důležitý. Všichni víme, o co hrajeme. My i soupeř se pohybujeme ve stejném pásu tabulky a zároveň bojujeme o vstupenku do play off,“ řekl jeden z tahounů Jičína David Krahulec. Tomu se letos daří, když je nejlepším střelcem týmu. Za sezonu už nasázel 98 branek, což ho řadí na osmém místo v tabulce střelců celé extraligy.

Lovosicím se v posledních týdnech příliš nedařilo, dvakrát v řadě prohrály. Nejprve s Hranicemi o gól a minulý týden s lídrem soutěže z Plzně. Východočeši naopak z posledního zápasu přivezli důležitý bod za remízu z Brna a na něj budou chtít navázat i dnes. „Jičín je soupeř, kde jsou nebezpeční všichni hráči především díky jejich individuálním schopnostem. Celkově je jejich hra založená právě na hře jeden na jeden,“ ví o kvalitách Ronalu trenér Lovosic Pavel Farář, jenž poukazuje i na kvality kapitána Ondřeje Šulce: „nejvýraznější osobností soupeře je navrátilec po zranění Šulc, který v klíčových utkáních ukazuje, jak je platným hráčem.“

První vzájemný zápas v letošní sezoně dopadl lépe pro tým ze severu Čech, když doma porazil Jičín těsně 30:27. „V posledním střetnutí na půdě Lovosic se zápas rozhodl až v samotném závěru, k naší smůle ve prospěch domácích. Lovosicím budeme chtít prohru vrátit a navázat na získaný bod z Brna,“ věří Krahulec.

Ronal bude v domácím prostředí spoléhat na výraznou podporu publika, které je v Jičíně vždy fantastické. Dá se očekávat plný dům, jenž požene své miláčky za důležitým vítězstvím. „Očekávám, že ani jeden tým nic nevypustí. Hraje se téměř o všechno,“ uzavřel Krahulec.