Parádní utkání odehráli házenkáři Jičína na domácí palubovce. Před televizními kamerami přehráli Lovosice rozdílem osmi branek 31:23.

Házenkáři Jičína v důležitém utkání porazili Lovosice. | Foto: Karolína Machalická, archív

Od samého začátku zápasu bylo na hráčích jičínského Ronalu vidět, jak moc chtějí zabojovat o vytoužený postup do play off. Naopak soupeř ze severu Čech nepřijel do města pohádek v dobrém rozpoložení. Tyto dva faktory se začaly hned projevovat na skóre.