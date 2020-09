Těsnou prohrou vstoupili do nové extraligové sezony házenkáři Jičína. Za svůj výkon se však rozhodně stydět nemusí, když na palubovce favorizované Karviné prohráli 26:27.

Dlouho to vypadalo, že domácí celek bude jasně diktovat tempo zápasu. V prvním poločase si vypracoval pětibrankový náskok. Jenže Ronal se po změně stran zvedl a manko začal likvidovat. „O brankáře jsme se mohli opřít až v druhé půli, v první chytili snad jen dvě střely. Ale zagresivnili jsme obranu, což gólmanům pomohlo a znervóznilo to postupný útok Karviné. Proto se její náskok ztenčil,“ řekl po utkání jeden z trenérů Jičína Petr Mašát. I když se jeho tým hodně snažil, nakonec na body nedosáhl a v Karviné prohrál smolně o gól.

„Nakonec byl soupeř asi o ten jeden gól lepší, ale my měli možnosti na to se vrátit do zápasu a minimálně bod jsme tady uhrát mohli,“ litoval Mašát promarněné šance. V dalším kole hostí Jičín v pátek doma Duklu Praha.

HCB Karviná – HBC Ronal Jičín 27:26 (15:10). Nejvíce branek: Patzel 8, Mlotek 4, Urbański 3 – Šulc 5, Krahulec 5/5, Kovařík 4. Rozhodčí: Valášek, Vychodil. Sedmimetrové hody: 4/1 – 5/5. Vyloučení: 7:9. Diváci: 735.