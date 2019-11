„Jsem rád, že jsme klíčové utkání podzimu zvládli jak výsledkově, tak herně. A to jak v obraně, tak v útoku, zvlášť ve druhém poločase,“ hodnotil spokojený kouč Ronalu Jičín Petr Mašát.

Jeho svěřenci dokázali svého soupeře přehrát až po změně stran, kdy se zlepšili ve všech činnostech hry. A na hřišti jasně dominovali. „Jsem rád, že hlavně ve druhém poločase jsme dostali Frýdek pod tlak aktivnější obranou. Po změně stran jsme eliminovali mnoho technických chyb, kterých jsme se dopustili v prvním poločase. Navíc jsme byli produktivní na postupný útok i v přechodové fázi. Z tohoto důvodu jsme druhý poločas vyhráli o osm gólů, takže jsme nakonec jednoznačně zvítězili,“ doplnil Mašát. Východočechy výhra posunula na sedmé místo v tabulce. Naopak Frýdek se dvěma body zůstává předposlední a téměř ztratil šanci na postup do play off.

„To, co jsme předvedli ve druhé půli, se nedá srovnat snad s žádným poločasem, který jsme letos hráli v domácím prostředí. Tímto utkáním jsme definitivně ztratili šance dostat se do play off. Nyní nastane zřejmě to, že necháme hrát mladé hráče, ať se vyhrají do příští sezony,“ uvedl trenér Frýdku Lubomír Kavka.