FOTO: Velká cena Bohumila Staši uzavřela letošní sezonu na přírodních okruzích

/FOTOGALERIE/ V Brně se jel poslední podnik šampionátu ČAMS na přírodních okruzích. Do Velké ceny Bohumila Staši se přihlásilo více než 300 jezdců. Na Masarykově okruhu se dařilo i těm z regionu. Marek Červený ovládl oba závody v kategorii Supertwin a jedno třetí místo přidal v kubatuře do 600ccm. Lukáš Fikker vyhrál závod v třídě 125SP, Patrik Kolář zase v 125GP. A šlo to i dalším.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte