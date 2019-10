KM automatik FBK Jičín - K1 Florbal Židenice Brno 2:4 (0:2, 1:0, 1:2)

Branky: 2x Bachmaierová. Sestava: Veronika Samková, Marcela Velzelová - Lucie Růžičková, Šárka Smetáková, Adéla Dlouhá, Denisa Kalousková, Sára Čelišová - Lucie Paulovičová, Kristýna Bachmaierová, Šárka Egrtová, Markéta Kosová, Tereza Mrázková, Karolína Strejcovská, Karolína Erbanová. Trenérka Lucie Paulovičová, fyzioterapeutka Veronika Říhová.

Souboj "o šest bodů" byl zahájen minutou ticha uctěním památky Miloše Viplera, velkého sportovce a fanouška číslo 1 jičínského florbalu. Jeho výkladní skříň, tým hrající nejvyšší soutěž, ani v tomto souboji nenastoupil v plné síle. Zranění a nemoci bohužel ke sportu patří, dámy se od prvních vteřin snažily, bojovaly, ale nebylo to úplně ono. Navíc hned v páté minutě šlo Brno do vedení a poté mělo výhodu přesilové hry. Oslabení domácí zvládly s přehledem, Kristýna Bachmaierová po jeho skončení orazítkovala tyč. Otřepané nedáš dostaneš opět zafungovalo a stav se posunul na 0:2. Lehká bouře v kabině, korekce v sestavě, na palubovku se vrátil "jiný tým" a KM automatik FBK Jičín s podporou publika v polovině utkání snížil, když se individuálně prosadila "Bachy". Branku zavřela Veronika Samková a přes pár šancí na obou stranách se šlo do nervy drásajícího finále. Poslední třetinu začal Jičín výborně, po nahrávce Šárky Egrtové se prosadila opět Kristýna Bachmaierová - 2:2. Tím však vystřílela všechny ostré náboje, navíc po velké individuální chybě šly Židenice znovu do vedení. To skvělou obranou s přehledem držely, domácí sice zvyšovaly obrátky, jenže i díky spoustě nepotrestaných faulů soupeře se nemohly dostat do trvalejšího tlaku. V závěru se FBK pokusilo ještě o hru bez brankářky, 15 sekund před koncem však hostující hráčky potvrdily do prázdné branky zasloužené vítězství 4:2. V týmu Jičína obdržely velkou pochvalu Sára Čelišová a Šárka Egrtová, které v ten samý den odehrály planou porci minut za juniorský tým, který své soupeřky doslova zválcoval.

KM automatik FBK Jičín - Orel Rtyně v Podkrkonoší 15:3 (4:0, 9:1, 2:2)

Sestava (za jménem branky+asistence): Tereza Chlumská - Sára Čelišová 1+0, Šárka Egrtová 0+1, Tereza Klimešová, Nicol Trochová 1+1 - Naty Kuželová 2+4, Adéla Kmošková 4+0, Ema Dobiášovská 0+4, Radka Korbelářová 5+0, Simona Korbelářová 2+3, Sabina Hohberg 0+1

Od úvodního buly byla k vidění jednoznačná dominance domácího týmu. V něm nastoupilo k premiérovým zápasům v juniorské kategorii hned šestice hráček věkem ještě dorostenek (Ema Dobiášovská a dvojčata Korbelářovi dokonce prvním rokem, dále Tereza Klimešová, Nicol Trochová a Sabina Hohberg) a své soupeřky vůbec nešetřily. K mladším kolegyním se přidaly již "zkušené harcovnice", ověnčené dorosteneckou výhrou v superfinále 2018, konečné skóre vzhledem k průběhu utkání bylo ještě pro Rtyni milosrdné. V závětří extraligového týmu se rodí obrovské talenty!

KM automatik FBK Jičín - FTC Vysoké Mýto 13:1 (6:0, 3:1, 4:0)

Sestava (za jménem branky+asistence): Tereza Chlumská - Sára Čelišová 1+1, Šárka Egrtová 2+1, Tereza Klimešová, Nicol Trochová 0+2 - Adéla Kmošková 3+0, Ema Dobiášovská 0+1, Radka Korbelářová 5+1, Simona Korbelářová 1+2, Sabina Hohberg 1+1.

Svěřenkyně Markéty Kosové se nemazlily ani s druhým protivníkem, i přes odjezd nemocného lídra týmu Naty Kuželové byl na hřišti pouze jeden tým. Snovou premiéru v pohledu branek pak zapsala Radka Korbelářová, která trefila v obou duelech biatlonovou terminologií řečeno všech 5 terčů = 10 gólů. Další střelkyní dne byla Adéla Kmošková se sedmi góly, pochvalu si vysloužil celý tým. A stejně tak musel vstřebat informaci, že je potřeba stále pracovat, makat, dřít.

KM automatik FBK Jičín - Náchod B 10:5 (2:1, 3:2, 6:1)

Sestava (za jménem branky+asistence): Dominik Hamšík, Ondřej Svoboda - Václav Kloz, Lukáš Chrpa 1+0, Vojtěch Svoboda 0+1, Tomáš Ouhrabka 5+2, Jiří Kuncíř, Adam Florian 1+0, Matěj Jína 0+1, David Chalupa, Adam Sucharda, Oliver Šulc, Petr Szturc 1+3, Adam Pazderník 1+0, Tomáš Typlt 1+0.

A právě dorostenci, de facto velmi úspěšní starší žáci loňské sezóny, stejně jako juniorské kolegyně vstoupili do neznámých vod nové soutěže. Dvě třetiny utkání se hrálo dle poučky každý chvilku tahá pilku, stav 4:4 pak borci Jičína zlomili v posledním dějství, kdy během šesti minut si připsal hattrick Tomáš Ouhrabka a posunul svůj tým ke třem bodům. Celkově zapsal bilanci 5 branek a 2 asistence, i ve vyšší kategorii tak navázal na svou produktivitu z žáků.

KM automatik FBK Jičín - Sokol Dvůr Králové nad Labem 2:5 (1:3, 1:1, 0:1)

Domácí celek ovládl první třetinu, v dalším průběhu měl ze hry více celek z města pohádky, nedokázal však proměnit ani ty největší vyložené šance. Střelci Petr Szturc a Tomáš Typlt nebyli svými spoluhráči následováni, trenér Pavel Ouhrabka však byl se startem svého týmu v dorostenecké kategorii i přes prohru spokojen. (fbk)