Lomnice nad Popelkou – Po úspěšném vystoupení elévů na turnaji v Pardubicích, se vydali mladí florbalisté z místního klubu na zkušenou za hranice republiky, do Německa. Ve 450 kilometrů vzdáleném Ilsenburgu absolvovali svůj turnaj mladší žáci.

FBC LOMNICE. Tým mladších žáků veze výhru z Německa! F | Foto: Archiv oddílu

Lomnice se ve své kategorii představila v konkurenci dalších osmitýmů. Celkemsi přitom na turnaji v pěti věkových třídách zahrálo 38 celků.

Hosté z České republiky vstoupili do zápasového maratonu skvostně. Skupinu vyhráli s plným počtem bodů, bez jediné inkasované branky. Svým soupeřům z Drážďan, Großörneru a Salzwedelu nasázeli vždy shodně osm gólů a zajistili nejlepší výchozí pozici pro semifinále. V něm Lomničtí narazili na domácí Red Devils. Ti se sice stali prvními, kterým se podařilo překonat pojizerskou obranu, ale ani to na zdramatizování průběhu zápasu nestačilo. Lomnice zvítězila přesvědčivě 6:1 a jasně postoupila do závěrečného finále.

UHC Elster je úřadující vicemistr Německa, což na závěr slibovalo vyrovnanou partii. Vedení se v duelu přelévalo z jedné strany na druhou a nakonec se skóre po základní hrací době zastavilo na stavu 7:7. Rozhodnout tak musela trestná střílení. V nich Lomnici podržel výborně chytající gólman Ondřej Volejník a protože útočníkům Lomnice se dařilo, mohl se český tým radovat z celkového vítězství.

„Celý turnaj byl perfektně připraven a my jsme si navíc vedle celkového prvenství odvezli i remízu z přátelského utkání se staršími žáky Red Devils a výhru 4:1 s týmem TSG Quedlinburg," řekl k turnaji jeden z trenérů Milan Matušů.

Sestava Lomnice: Tomáš Polyák, Martin Maťátko, Lukáš Zelinka, Jakub Pěnička, Kryštof Vejnar, Šimon Stránský, Matěj Borovička, Daniel

Goll, Ondřej Volejník.