Ilustrační foto. | Foto: Deník/Zdeněk Plachý

Jičín - Pokračovala florbalová extraliga žen již 16. kolem základní části, průběžně devátý tým tabulky Tatran Střešovice hostil šestý KM automatik FBK Jičín. Další duel "o šest bodů" svazovala od prvních minut mírná nervozita, domácí hráčky hrály s velkou chutí a velice důrazně, šly také do vedení. To však rychle ztratily, když se po práci za brankovým prostorem Jarolímové prosadila na brankovišti kapitánka a hrající trenérka Žůrková. Stav 1:1 vydržel do přestávky, druhé dějství však bylo nejhorší třetinou Jičínských v sezoně. Výsledek 0:4 i přes opět skvěle chytající Samkovou a průběžných 1:5 po 2. třetině by u mnohých týmů bylo koncem duel. Ne tak pro plejerky KM automatik, které v poslední periodě zavřely Tatran na jeho půlce. Bomba Kosové o břevno a individuální akce Kuchařové vedly ke snížení na 3:5, více však pevná domácí obrana nedovolila a konečný výsledek a výhra Tatranu Střešovice zdramatizovala souboj o postupovou osmičku do play-off. FBK Jičín tak po dvou těsných prohrách, bude místo bojů o 5. místo tvrdě bojovat o postup, dvakrát za sebou na domácí palubovce. Nejprve vyzve Tigers Praha. Utkání začíná v 18 hodin. Další víkend pak hostí Olomouc.

Tatran Střešovice - KB automatik FBK Jičín 5:3 (1:1, 4:0, 0:2). Branky a nahrávky: 17. Reindlová (Vachušková), 26. Reindlová (Zabavská), 27. Zabavská (Reindlová), 32. Matěvosová (Machková), 39. Vachušková – 18. Žůrková (Jarolímová), 46. Kosová (Svobodová), 55. Kuchařová

Sestava: Veronika Samková (Adéla Kociánová) - Lucie Paulovičová, Nikola Kuchařová, Šárka Smetáková, Nikola Mrázková, Lucie Růžičková - Gabriela Žůrková, Kristýna Bachmaierová, Anet Jarolímová, Zuzana Svobodová, Karolína Strejcovská, Markéta Kosová, Šárka Chlumská, Tereza Mrázková, Markéta Gabrielová. (mp)