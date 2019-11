Florbalistky Jičína přivezly překvapivé body z Prahy, když vyhrály nad Bohemians 4:3. To před zápasem s favorizovaným týmem domácích čekal málokdo.

Ilustrační foto. | Foto: Josef Hlaváček

Východočešky začaly skvěle, když po šesti minutách hry otevřela skóre utkání Paulovičová. Na to domácí hráčky odpověděly brankou Polákové, ale i tak Jičín vyhrál první třetinu, když ho do vedení poslala Urbanová. V druhé třetině diváci branku neviděli, ale závěrečné dějství přineslo hned čtyři. Oba týmy se v něm trefily dvakrát, díky tomu Jičín přivezl z Prahy tři důležité body směrem k postupu do play off.