KM automatik FBK Jičín - Špindl Ubals TJ Spartak Vrchlabí 6:4 (1:0, 3:2, 2:2)

V prvním duelu čekal domácí celek velmi zkušený soupeř, několikanásobný šampion soutěže. Od úvodní hvizdu se jičínští hráči dostali do tlaku, který vyvrcholil na konci třetí minuty, kdy se trefil ostrým švihem do šibenice kapitán Michal Schreier. Další šance zůstaly nevyužity. Ve druhé periodě pak domácí dominovali. Parádní florbal před skvělými diváky vrcholil postupnými brankami Tomáše Matyse, Fandy Nováka a Petra Dlouhého, Vrchlabí pouze korigovalo skrytou střelou, průběžný stav 4:1. Pak ale přišla komplikace. Jičín asi po třech trefených břevnech smolně inkasoval 20 vteřin před koncem a do třetí třetiny se tak šlo za stavu 4:2, což bylo vzhledem k průběhu utkání pro hosty velmi milosrdné. Ti však vstoupili do posledního dějství velmi koncentrovaně, navíc se jim povedlo slepenými góly dokonce vyrovnat! Drama vrcholilo, v brance Jičína chvílemi čaroval Petr Líbal, na druhé straně pokračovalo střelecké trápení. Infarktová koncovka, nejprve hosté promarnili přesilovku, tři minuty před koncem stejnou výhodu dostali muži FBK. Honza Klamrt přihrál a Tomáš Valkoun se nemýlil - 5:4. Minutu před koncem pak ještě filigránským kouskem z trestného střílení pečetil výhru Tomáš Matys a Jičín tak oslavil zasloužené a nesmírně důležité vítězství 6:4

HAGA Pardubice - KM automatik FBK Jičín 7:11 (3:1, 1:5, 3:5)

Neoblíbený soupeř inkasoval rychlou branku z hole Marcela Jeřábka, avšak za 11 vteřin stihl vyrovnat. V páté minutě byl pak vyloučen na pět minut plus do konce utkání jičínský Marek Hubaček, což ovlivnilo celou první třetinu. Pardubice v dlouhé výhodě dvakrát skórovali, domácí děkovali brankáři Krausovi, že průběžný stav nebyl ještě vyšší než 3:1 pro Hagu. Hráči si o přestávce něco řekli, dokázali zkrotit emoce a vlétli na hřiště jako uragán! Báječné akce bavily diváky a hlavně padaly i branky. Valkoun, Matys, Valkoun, Dlouhý a nakonec opět Valkoun kompletuje svůj hattrick, za šest minut byl stav 6:3 pro Jičín! Pardubičtí ještě stihli korigovat, nástup do třetí třetiny se však nesl v duchu druhé periody. Jičín na začátku odkočil do vedení 10:4. Prostor v utkání nakonec dostal celý kádr. Muže čeká ještě šest zápasů, matematicky postup bude hotov, pokud získají minimálně čtyři body, nebo minimálně zremizují vzájemný zápas s Orel Rtyně v Podkrkonoší. (mp)