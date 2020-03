Starším žákům Jičína těsně unikl postup do druhého koše.

FBK Jičín - Hořice 1:1

Do prvního zápasu Jičín vstoupil lépe, dobrou hru korunoval gólem Chalupa po asistenci Patzelta. Pak ale přišlo vyloučení Valeše a po 33 vteřinách další dvě minuty pro Zikmunda za nedodržení vzdálenosti od brankáře. V oslabení tři na pět Jičín inkasoval na konečných 1:1.

FBK Jičín - Pardubice B 2:5

Když po třech minutách dal Sobotka po asistenci Zikmunda na 1:0, vypadalo to na pohodový zápas. Jičín by víc na míčku a soupeři nic nedovolil. Bohužel, jak to ve sportu bývá, dva šťastné góly soupeře z ničeho srazily jičínské borce dolů. Třetí míček v jičínské brance hned po přestávce a začalo herní trápení. Zikmund ještě snížením na 2:3 vykřesal naději, ale soupeř během chvíle zvýšil na 4:2 a do prázdné brány už jen korunoval zmar jičínského týmu.

FBK Jičín - Svitavy 9:0

Třetí zápas byl proti soupeři, který přijel pouze se sedmi hráči a již byl značně unavený.Jičínu se od začátku dařilo a bylo jen otázkou času na jakém čísle se konečné skóre zastaví. Soupeř působil odevzdaně. Nakonec utkání skončilo 9:0, o což se kanadskými body zasloužila většina týmu.

FBK Jičín - Hradec Králové B 4:1

Po dvou minutách se ve skrumáži perfektně zorientoval Sucharda po asistenci Sobotky a dal první gól zápasu. Jičín byl jasně lepší a soupeře k ničemu nepustil. Když pak Řezba opět po asistenci Sobotky dal půl minuty před půlkou na 2:0, poslal tím soupeře do kolen. Po poločase ještě přidal zásah Rulc po asistenci Zikmunda třetí zásah. I když soupeř snížil žádné drama se nekonalo. Vše uzavřel kapitán Szturc.

Na turnaji z toho bylo konečné druhé místo a nebýt zkažené půlky s Pardubicemi mohlo se pomýšlet na postup.

Sestava Jičína: Karel Pažout – Daniel Valeš, Michal Kunt, Adam Chalupa, Petr Szturc, Lukáš Patzelt, Adam Sucharda, Matyáš Filip, Vojtěch Sobotka, Martin Řežba, Pavel Rulc, Tonda Zikmund. Trenéři Michal Schreier, Michal Zikmund. (mz)