Skončila základní část extraligy žen ve florbale. Dámy KM automatik FBK Jičín ji uzavřely duelem s Tatranem Střešovice, kterému podlehly 2:5. Po 22 zápasech tak obsadily předposlední 11. místo se ziskem 12 bodů.

Po třech letech se tak nepodívají do play off, budou hrát „pouze“ o udržení v extralize v ošidném play down. To začíná již tento víkend zápasy v Olomouci proti místnímu FBS, se kterým jičínské ženy v sezoně dvakrát prohrály (3:4 a 2:6).