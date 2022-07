Šachová část: Velmistrovský turnaj (22. – 30.7), turnaj v rapid šachu – otevřené mistrovství ČR (20. – 21.7.), turnaj družstev – otevřené MČR čtyřčlenných týmů (14. – 17.7.), bleskový maraton – otevřené MČR (18. – 19.7.), holanďany – otevřené MČR (23.7.), Fischerovy šachy – otevřené MČR (19.7), superbleskový turnaj (20.7.).

Ostatní hry: Backgammon, bridž a dáma (15.7. – 17.7.), go, mankala, piškvorky, Rubikova kostka a shogi (16.7. – 17.7.), scrabble, sudoku a logika (16.7.).

Nezničitelní. Pořadatelé Czech Open nezastaví nic ani nikdo nezastaví. Nejtěžší zkouškou v historii pro ně představovala koronavirová pandemie. Respektive s ní související opatření. Letos se vše pomalu vrací do starých a vyjetých kolejí.

Nejlépe je to vidět na číslech v kolonce počtu přihlášených a také na cifra účastnických zemí.

„Po obrovském poklesu způsobeném covidem účast od roku 2020 zase roste. Počítáme, že se šachové části zúčastní zhruba dva tisíce hráčů. Někteří z nich kromě hlavních turnajů zasáhnou i do těch doprovodných. Soutěžících v ostatních hrách by mělo být do tisícovky,“ říká Jan Mazuch, ředitel festivalu.

Podle oficiálních údajů museli grafici připravit sedmačtyřicet vlajek.

„Počet zemí se začíná vracet k normálu a odpovídá číslu z nedávné minulosti. Pro zajímavost: více než padesát států jsme měli v Pardubicích pouze jednou v historii,“ podotýká Mazuch.

Při bližším ohledání lze zjistit, že se do Pardubic začínají vracet exotické země.

„Dost hráčů je přihlášeno z Indie, Spojených arabských emirátů, Mongolska či Jižní Koreje či Spojených států amerických. Evidujeme zájem také z Jihoafrické republiky, Malajsie, Sudánu,“ vypočítává Jan Mazuch.

Ředitel festivalu Jan Mazuch.Zdroj: archiv pořadatele

Vidle z Olympiády…

Organizátoři akce, která je zařazena do projektu Pardubičtí tahouni, se zuby nehty snaží udržet tradiční termín. Cuknout s ním museli, a to pořádně, jen z důvodu covidu. Před dvěma lety byl Czech Open přesunut hluboko do měsíce září.

„Pardubice vyjma roku 2020 ve druhé polovině července vždy patřily akci Czech Open. Pro nás je velmi důležité udržet termín i tradici. Proto jsme v tomto ohledu nesahali k žádným změnám,“ vysvětluje Petr Laušman, zástupce ředitele festivalu.

Několikrát v historii se stalo, že Czech Open dostal silnou konkurenci v podobě pořádání silných turnajů. Ať už ve Velké Británii či ve Švýcarsku. Někdy pořadatelům vlezly do zelí i akce celosvětového formátu. Letos jim hodila do plánů vidle šachová olympiáda.

„Účast některých špičkových hráčů je ovlivněná termínovou kolizí s šachovou olympiádou, která se v posledních dnech s naším festivalem kryje. Proto neuvidíme v akci ani naše nejsilnější hráče,“ sděluje Mazuch.

Jeho kolega dodává proč termín šachové olympiády „napadl“ pardubický festival.

„Šachová olympiáda byla nejdříve přesouvána z důvodu covidu. Načež vznikl další problém, protože se měla uskutečnit v Moskvě. To se po únoru letošního roku a ruské agresi na Ukrajině stalo zcela nepřijatelným. Hledal se náhradní pořadatel a nakonec se rozhodlo se, že se bude hrát v Indii, kde teď jdou šachy hodně nahoru,“ objasňuje Laušman.

Celé město na osmnáct dní ožije bílými a černými figurkami.Zdroj: archiv pořadatele

Jen změna federace

Rusko není bito jen na poli organizátorském. Jeho zástupci nemohou startovat na šachových turnajích. I když za jistých podmínek ano.

„Světová šachová federace umožnila ruským hráčům, aby vystoupili z ruského svazu. Lépe řečeno, aby požádali o možnost hrát pod vlajkou FIDE. Tak, aby se nikde neobjevoval název Ruska a jeho vlajka. V případě vítězství ruského šachisty by se nehrála hymna,“ popisuje Petr Laušman.

Toto opatření dopadlo i na pardubický festival.

„V minulosti u nás hrávalo něco mezi 150 a 200 ruskými šachisty. Registrujeme jediného hráče ruského původu, který však hraje pod vlajkou Světové šachové federace,“ dodává Petr Laušman.

Czech Open si oblékne trochu již obnošený kabát. Festival trvá osmnáct dní, tedy od 14. do 31. července, kdy je na programu vyhlášení výsledků z hlavních turnajů. Startovní výstřel obstará soutěž družstev. První víkend předvedou svá umění zástupci většiny her. Na něj navážou další a už jen šachové turnaje.