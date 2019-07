Celý týden. Jubilejní třicátý ročník Czech Open otevře soutěž, která se vrací do Pardubic po sedmi letech. A mistrovství Evropy šachových družstev ještě víc posouvá prestiž festivalu, který nemá svým rozsahem na celém světě konkurenci.

Šachy - ilustrační foto | Foto: DENÍK/Luboš Jeníček

Od čtvrtka 11. července, kdy také oficiálně odstartuje tato akce, až do středy 17. července, budou usilovat o tituly starého kontinentu zástupci čtyř kategorií ve dvou věkových skupinách U12 a U18. „Nejvíce sledovanou kategorií bude ta s označením open do osmnácti let. V ní mohou být ve čtyřčlenném týmu také dívky,“ objasňuje pravidla zástupce ředitele festivalu Petr Laušman. Za stolky zasedne patnáct družstev mezi nimiž je i jedno české. Podle žebříčku sídlí na 11. místě.