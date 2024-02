Uplynulou neděli přivítala Starez Aréna v Brně nejlepší dorostence a dorostenky do 18 let na mistrovství České republiky. Na brněnském tatami se představilo 281 mladých judistů z 75 klubů, mezi nimi i šest jičínských nadějí. Vynikající výkon v průběhu celé soutěže podal Jan Egrt, který ve všech svých utkáních zvítězil před časovým limitem a zaslouženě vybojoval titul!

Jan Egrt na nejvyšším stupínku. | Foto: Monika Veisová

Jičín reprezentovali. V kategorii děvčat do 48 kg se představila Natálie Rejmanová, do 52 kg Darina Jirásková, v kategorii chlapců do 50 kg Jan Egrt, do 60 kg Tomáš Ort, do 66 kg Štěpán Lánský a Kryštof Neuwirtth.

Ozdobou finálového bloku bylo utkání Egrta s Markem Jáklem z USK Praha, kterého porazil nádherně provedenou technikou seoi nage za necelé čtyři vteřiny.

Velmi dobrým výkonem se prezentovala i Darina Jirásková, která do své sbírky cenných kovů z republikových šampionátů přidala bronzovou medaili. V soutěži podlehla pouze pozdější vítězce, přičemž ve všech ostatních utkáních zvítězila před časovým limitem.

Oba jičínští medailisti. Jan Egrt a Darina Jirásková.Zdroj: Monika Veisová

Natálka Rejmanová podala ve své kategorii solidní výkon. V předkole této hmotnostní kategorie sice zvítězila, ale poté podlehla pozdější vítězce. V opravných bojích se dopustila hrubé chyby, která ji odsunula z boje o bronz a skončila sedmá. Ostatním jičínským nadějím se již tolik nedařilo a soutěž pro ně skončila v 1. kole.

Cenné kovy jičínských nadějí jsou nejenom jejich odměnou za poctivý přístup k tréninku, ale i odměnou všem trenérům, kteří se na jejich výkonnostním růstu podíleli. Oba medailisté z republikového šampionátu rovněž neunikli pozornosti reprezentačních trenérů výběru U18.

Zlatá medaile Jana Egrta z mistrovství ČR dorostu je po 17 letech první zlatá medaile této věkové kategorie pro jičínský klub od velmi úspěšného období bratrů Michala a Tomáše Vaníčkových, kteří jako jediná bratrská dvojice v historii českého juda dokázali získat mistrovské tituly v kategoriích mladších i starších žáků, dorostenců i juniorů.

Oddíl SKP JUDO Jičín, z.s. děkuje za podporu NSA, Královéhradeckému kraji, městu Jičín a firmě DEPRAG CZ a.s.

-Milan Letošník