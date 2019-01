Jičín – Extraliga házené má o víkendu na programu dvacáté mistrovské kolo. Hráči jičínského Ronalu v něm změří síly s aktuálně devátým celkem tabulky, KP Brno, který je nyní již bezpečně vzdálen od možnosti postoupit do vyřazovací části play-off.

Ilustrační foto. | Foto: Josef Hlaváček

To Jičínští mají účast mezi osmičkou nejlepších českých týmů jistou, ve zbývajících dvou kolech základní části ale ještě budou bojovat o co nejlepší pozici do další fáze. Nyní právě oni figurují na poslední postupové příčce.



Brněnským se v letošní sezoně nedaří dle představ a společně s Kopřivnicí jsou týmem, jenž v dosavadním průběhu soutěže inkasoval nejvíce branek (564). Svěřenci trenérů Aleše a Petra Babákových naopak patří mezi trojici nejhůře střílejících celků, obrana se ale může pyšnit druhým místem v počtu obdržených gólů.

V sobotu 5. března se Východočeši představí v Brně (17.00) a jejich cílem bude zisk dvou bodů. O týden později, 12. března, hostí v posledním domácím utkání základní části Frýdek-Místek (18.00).