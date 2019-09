Nově složený tým, který vedou trenérsky Lucka Paulovičová a Marcela Urbanová, dle očekávání v prvním duelu nestačil, i když hrál výborně skoro polovinu hrací doby. Zde si své premiérové starty v extralize žen připsaly juniorky Šárka Egrtová a Majda Fejfarová, ta sehrála fantastický mač a oprávněně si došla pro ocenění nejlepší hráčky hostů! Další první start v nejvyšší soutěži zapsala Denča Kalousková, která přestoupila ze Rtyně, kde hrála 1.ligu. Domácí utkání proti Liberci pak v "premiérách" pokračovalo: první starty dalších juniorek (mimochodem všechny odchovankyně FBK Jičín) Naty Kuželové, Adély Kmoškové, Sáry Čelišové a Nikoly Ziegelheimové.

KM automatik FBK Jičín - Crazy girls FBC Liberce 8:4 (3:2, 3:0, 2:2)

Góly + asistence FBK: Paulovičová 1+5, Bachmaierová 3+0, Růžičková 1+0, Urbanová 1+0, Kosová 1+0, Kuželová 1+0, Egrtová 0+1

K vidění byla první "nervózní" třetina, ve které byly více ve hře domácí hráčky. Úvodní branku vstřelila po dobré práci Denči Kalouskové hrající trenérka Marcela Urbanová, pro kterou to byl první zásah za KM automatik FBK Jičín a také první extraligový gól po třech letech (Máca v dresu Liberce má i titul mistryně extraligy žen!). Druhou branku vstřelila Lucka Růžičková, hostitelky byly o dost aktivnější. Nadějná střela Šárky Smetákové skončila těsně mimo, pokus Šárky Egrtové zpacifikovala brankářka. Celek zpod Ještědu "z ničeho" vyrovnal slepenými góly a zdálo se, že do kabin se půjde za nerozhodného stavu. Bleskurychlou rozehru Lucky Paulovičové ze standardní situace poslala Kristýna Bachmaierová do víka - stav 3:2 po prvním dějství. Hned po nástupu z kabin předvedla tato dvojice oku diváka lahodící situaci - Lucka poslala třicetimetrový vzdušný centr a Bachy z voleje v duchu pravidel PRÁSK přímo ze vzduchu těsně mimo. V následné pětiminutové přesilovce (přerušené vyloučením Lucky Růžičkové) se pak trefily obě dámy LP a KB, odskok ve skóre na 6:2 zařídily znovu nahrávající Lucka a střílející Kristýna. Do hry se po těžkém zranění zapojila i Karolína Erbanová, olympijská medailistka a několikanásobná mistryně světa v rychlobruslení Karolína Erbanová a hned ve druhém střídání předvedla parádní kousek. U mantinelu vymotala dvě soupeřky a rychlou střelou minula cíl o milimetry. Konec druhé periody odehrály domácí s velkým přehledem. Čekalo se, s čím přijde celek Crazy girls Liberec do třetí třetiny. KM automatik FBK Jičín měl však duel pod kontrolou, pumelice kapitánky Markéty Kosové prolétla těsně mimo šibenici. Hostující hráčky se sice dostaly 2 minuty před koncem na rozdíl dvou branek, při power play však jičínské dámy byly velmi zodpovědné a navíc 2x skórovaly. Parádní práci Šárky Egrtové zakončila právě Markéta a těsně přes závěrečnou sirénou pak skvěle přečetla situaci Lucka Paulovičová a umožnila Naty Kuželové radost z prvního gólu v extralize. Hráčkou utkání pak byla vyhlášena "Bachy", která odehrála utkání číslo 150 v základní části extraligy žen! Gratulujeme.

FBC Ostrava - KM automatik FBK Jičín 10:4 (6:0, 0:4, 4:0)

Góly + asistence FBK: Paulovičová 3+1, Bachmaierová 1+2, Velzelová 0+1

O 43 hodin později nastoupily hráčky Jičína na horké půdě v Ostravě, která vyhlásila útok na superfinále. Tragický začátek, kdy hráčky nedržely trenérské pokyny a mentálně se opět nesrovnaly se specifickým prostředím, vyústil v šílený náskok domácích 6:0 v osmé minutě!!! Naštěstí Jičín se vzchopil a i přes tlak Ostravy pomalu vyrovnával hru, v brance se skvěle chytla ve svém prvním duelu za KM Marcela Velzelová (za góly nemohla) a třetina skončila tenisovým kanárem. Ve druhém dějství si hráčky vzpomněly na loňské senzační vítězství a rozjely florbalový koncert. A mohly se spolehnout na své produktivní duo. Tentokrát střílela "Luca" a nahrávala "Bachy". Jednu asistenci skvělým výhozem zařídila i "Máca" Velzelová a najednou byl stav už jen o dvě branky - 6:4 pro Ostravu. Poslední třetinu šel Jičín na morál, i přes vyrovnanější průběh a určité riziko při pokusu o úplný zvrat nakonec prohra zasloužená, Ostrava byla celkově lepší o šest gólů není žádnou tragédií, tým stále není zdaleka kompletní, po návratu zraněných hráček se můžeme určitě těšit opět na boj o play off.

Další kolo se hraje v neděli od 17.30 hodin v jičínském sportovním areálu, přijďte podpořit proti brněnskému K1 florbal Židenice. (mp)